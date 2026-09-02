Crisis de la basura: el plan de Sole Núñez contra los vertederos irregulares en Asunción

Soledad Núñez, candidata a intendente por la coalición opositora Juntos por Asunción para las elecciones municipales del 4 de octubre, se presentó este miércoles ante la sede de la Municipalidad con bolsas de basura recolectadas en distintos barrios para denunciar el colapso del sistema de recolección de residuos.

Núñez señaló que la proliferación de vertederos irregulares en calles, veredas y plazas es consecuencia directa de la ineficiencia, la desidia y la falta de control por parte de la administración municipal actual.

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Durante la presentación, la postulante sostuvo que el problema de la basura afecta a toda la ciudad sin distinción. “Lo clandestino aparece cuando lo formal no funciona. Hoy tenemos un sistema de recolección viejo, ineficiente y sin control”, afirmó Núñez al fundamentar el estado de emergencia sanitaria, ambiental y de seguridad que atraviesa la capital.

Dentro del diagnóstico presentado, Núñez denunció irregularidades directas en el manejo de los recursos de la comuna, como el desvío de insumos operativos. “Por eso se roban litros de combustible de nuestros camiones recolectores. El combustible para recoger la basura, hoy se usa en campaña política”, aseveró la candidata.

Asimismo, criticó el estado del parque automotor destinado a la limpieza urbana y apuntó a la gestión de la maquinaria municipal. “Visité la Unidad de Excedentes y me he encontrado con camiones recolectores año 2019. Unos camiones realmente bastante nuevos que están sobre tacos, que están carneados”, denunció.

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Plan de choque: “Unidad Vertedero Cero” en 30 días y rastreo por GPS en los barrios

Para responder a la crisis, la candidata propuso la creación de la “Unidad Vertedero Cero”, un equipo operativo especial de aseo urbano enfocado en erradicar la totalidad de los basurales clandestinos de la ciudad. La meta fijada por su proyecto establece un plazo máximo de 30 días desde el inicio de la gestión para eliminar estos focos de contaminación e intervenir las zonas afectadas. “El primer día empezamos, en 30 días acabamos con los vertederos clandestinos”, afirmó.

El plan contempla que cada punto crítico sea intervenido una sola vez y recuperado con infraestructura urbana. La estrategia prevé la instalación de iluminación, cámaras de vigilancia, mobiliario o espacios verdes para evitar la formación recurrente de basurales, sumado a fiscalizaciones y sanciones a camiones, volquetes y motocarros que viertan desechos de manera ilegal.

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Respecto a la recolección domiciliaria, el proyecto plantea reestructurar el modelo mediante previsibilidad operativa. Cada barrio tendrá días y horarios asignados, que se vigilará con monitoreo satelital por GPS para que la ciudadanía pueda verificar la ruta del camión en tiempo real. “Se acabó esta historia de sacar la bolsa de basura y no saber si hoy el camión va a pasar o no va a pasar”, agregó.

La propuesta incluye la optimización de los recorridos en zonas de alta densidad como Aviadores del Chaco y Santa Teresa, la integración de sectores históricamente excluidos como los barrios Santa Ana y Chacarita, y la evaluación de un modelo mixto con contratos de tercerización fiscalizados por el municipio. “Quiero una ciudad donde abrir la puerta de tu casa no sea encontrarte con basura, donde nuestros hijos puedan caminar en calles limpias”, añadió.

Equipamiento para recolectores y el traslado de Aseo Urbano fuera del Parque Caballero

En relación con el personal operativo de la Municipalidad, Núñez afirmó que existen funcionarios con disposición para trabajar pero limitados por la escasez de insumos básicos. “Hay muchos funcionarios con ganas de trabajar que lo hacen en una extrema precariedad, a veces sin guantes, a veces sin botas”, sostuvo al prometer la provisión de herramientas de seguridad y equipamiento adecuado.

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La candidata diferenció el trabajo de los operarios de base respecto a las decisiones de las autoridades comunales. “El problema es arriba, una pequeña claque que se aprovecha para sus propios beneficios a costa de los de abajo”, expresó al señalar que la falta de provisiones afecta de forma directa el desempeño del servicio. “Vemos una cúpula metida en la mafia y eso se tiene que acabar”, remarcó.

Como medida logística y patrimonial, el plan contempla el cierre definitivo y traslado de la base de operaciones de la Dirección de Aseo Urbano, ubicada actualmente dentro del Parque Caballero. “Hoy ese lugar que se pensó inicialmente ya no tiene ninguna razón de ser. Está en pleno centro de la ciudad, incluso tiene un antiguo tanque de agua”, añadió.

“Vamos a trabajar para darle también condiciones físicas adecuadas a nuestros centro de aseo urbano y de recolección, que en términos logísticos, lo más óptimo sería (estar) próximo a la planta de transferencia de los residuos o a la disposición final”, agregó Núñez.

Mapa de 20 puntos críticos de basurales en Asunción y el pedido de ayuda vecinal

Como parte del proyecto, el equipo técnico presentó un relevamiento con 20 puntos críticos georreferenciados de vertederos irregulares. El informe abarca esquinas afectadas en barrios como Barrio Obrero, Pettirossi, Carmelitas, Ciudad Nueva, Recoleta, Villa Morra, Herrera, Seminario, Mcal. López, Mburicao y Bernardino Caballero. Entre los lugares relevados figuran:

Barrio Obrero

4ta Proyectada esq. Yegros

15 de Agosto esq. 18ª Proyectada

EE.UU. esq. Paso Pucú

Caballero esq. 4ta. Proyectada

Avenida 21 Proyectada y Capitán Figari

Avenida 21 Proyectada y Estados Unidos.

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Villa Morra

Dr. Morra c/ Moisés Bertoni

O’Higgins esq. Sucre

O’Higgins esq. Moisés Bertoni

Carmelitas

Alberto de Sousa esq. Charles de Gaulle

San Roque González c/ Campos Cervera

Ciudad Nueva

Teodoro S. Mongelós esq. Vice Pdte. Sánchez

Teodoro S. Mongelós esq. Gral. Bruguez

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Pettirossi

Perú esq. Honduras

Haití esq. Félix Bogado

Félix Bogado y Costa Rica y Guatemala.

Bernardino Caballero

Herminio Giménez c/ Acá Verá

José A. Flores c/ 33 Orientales

Recoleta

Mariano Molas esq. Dr. Eulogio Estigarribia

Herrera

Sucre esq. Cnel. Juan A. Escurra

Seminario

Solar Guaraní esq. José A. Flores

Mcal. López

Mcal. López c/ Acá Carayá

Mburicao

Acá Carayá c/ Cap. Corrales

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La candidata solicitó a la ciudadanía colaborar con el reporte de otros vertederos informales para completar la base de datos operativa de una futura gestión, en caso de ganar las elecciones municipales de octubre.

El plan integra además propuestas de economía circular destinadas a reducir el volumen de basura enviada a la disposición final. La estrategia impulsará la separación de residuos en origen, la recolección diferenciada y el desarrollo de iniciativas de compostaje urbano a escala local.

Núñez plantea la formalización de más de 100 recicladores urbanos para incorporarlos a la cadena de valor de la industria nacional. Esta integración busca abastecer de materia prima a las empresas de reciclaje locales y generar puestos de trabajo formales.