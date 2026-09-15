¿Amnesia en Hugo Javier? “No podemos asegurar que recuerde lo que le pasó”, advierte médico

El director médico del Hospital Nacional de Itauguá (HNI), José Espínola, informó que el exgobernador Hugo Javier González amaneció con signos vitales estables y sin fiebre. Además, señaló que los estudios laboratoriales y de imagen, incluida la tomografía, muestran una evolución favorable.

Espínola destacó que los resultados presentan “parámetros en mejoría”, aunque aclaró que el estado neurológico del paciente continúa siendo variable.

Según explicó, Hugo Javier amaneció somnoliento, pero ya abre los ojos ante determinados estímulos e incluso intenta saludar con la mano.

“Son movimientos básicos”, señaló Espínola al describir la respuesta del paciente.

Lea más: Caso Hugo Javier: presos declararon y revelaron detalles de lo que pasó esa noche

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Su estado neurológico presenta fluctuaciones

El médico explicó que Hugo Javier presenta “fluctuaciones” en su estado neurológico. En algunos momentos se muestra más reactivo, mientras que en otros permanece somnoliento.

“Eso es normal y esperable en un trauma de cráneo severo”, aclaró.

Espínola indicó que actualmente el paciente puede responder mediante movimientos. Entre ellos, mencionó que puede apretar la mano y abrir o cerrar los ojos cuando recibe indicaciones.

“Es consciente. Vamos a decir que obedece órdenes”, explicó.

Hugo Javier todavía no puede hablar

Respecto a la posibilidad de que Hugo Javier responda verbalmente a preguntas de los fiscales, el médico explicó que todavía no puede emitir palabras debido a que está sometido a una traqueotomía.

No obstante, señaló que mueve los labios e intenta comunicarse. “Intenta decir ‘bien’, pero hasta ahí pude ver”, comentó el médico, quien aclaró que “objetivamente” no puede asegurar que el paciente ya pueda hablar.

Este punto cobra relevancia debido a que fiscales intervinientes y forenses se constituyeron este martes en el HNI para interiorizarse sobre el estado de salud del paciente.

Trauma y meningitis pueden provocar amnesia

Uno de los aspectos centrales mencionados por Espínola fue la posibilidad de que Hugo Javier presente “amnesia” como consecuencia del trauma craneal severo y la meningitis bacteriana que actualmente lo afecta.

El médico explicó que no es posible determinar todavía si el paciente recuerda lo ocurrido antes o durante el incidente registrado en la Penitenciaría Industrial “Esperanza”.

“No podemos asegurar que él recuerde lo que le pasó. No puedo asegurar que tenga algún recuerdo ni que pueda brindar alguna información”, manifestó.

Agregó que la pérdida de memoria relacionada con el momento del trauma es frecuente en pacientes que atraviesan este tipo de lesiones. “Es muy frecuente la amnesia del momento del trauma”, sostuvo.

Lea más: Evolución de Hugo Javier: respira por sus medios y responde a estímulos

Continúa con tratamiento contra la meningitis

Con relación a la meningitis bacteriana, Espínola señaló que Hugo Javier todavía no completó el plazo previsto para el tratamiento con antibióticos.

Sin embargo, destacó que la evolución es favorable y que los resultados de los estudios laboratoriales muestran una mejoría.

Hugo Javier también recibe fisioterapia respiratoria, un tratamiento que, según explicó el director médico, resulta favorable dentro del proceso de recuperación.

El director médico señaló que este trabajo es importante con miras a que el paciente pueda ser desconectado progresivamente del respirador asistido.