Evolución de Hugo Javier: respira por sus medios y responde a estímulos

Hugo Javier González, quien cumple una semana hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional de Itauguá (HNI), muestra una evolución favorable, de acuerdo a lo informado por el director del centro médico, doctor Miguel Ferreira en entrevista con ABC Cardinal.

El profesional destacó que la evolución del exjefe departamental es optimista. “Gracias a Dios la evolución es muy favorable. Esta mañana él sigue estable, actualmente le estamos probando sin respirador, él está respirando por su propio medio”, explicó.

Asimismo, destacó la adecuada reacción neurológica que manifiesta el paciente: “Responde a estímulos (...) uno le pide ‘abra los ojos’ y te abre los ojos, ‘mueve los pies’ y mueve los pies, ‘mueve los brazos’ y mueve los brazos, e intenta comunicarse y se entiende lo que dice”.

Respecto a posibles secuelas, Ferreira señaló que la confirmación llegará “cuando despierte del todo”, agregando que el hecho de que cumpla órdenes básicas “son datos muy alentadores para nosotros”.

Estricto control de seguridad

Ante el intento de acceso de personas no identificadas por los familiares del paciente, las autoridades del hospital reforzaron la vigilancia dentro del recinto asistencial. “Tenemos tres guardias en la entrada de la unidad de cuidado intensivo adulto, tres policías, y estamos extremando todos los controles. Solamente entran a ver las personas autorizadas por los familiares”, dijo Ferreira.

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El director del centro asistencial admitió que la condición del paciente demanda una atención especial: “Él es un paciente especial y tenemos que controlar a todas las personas que van a entrar al servicio de terapia intensiva en este momento, por lo delicado que es el caso del señor Hugo Javier”.

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¿Hugo Javier podrá contar lo que le pasó?

Por último, el médico no descartó que, a medida que avance el proceso de recuperación, el propio exgobernador pueda aportar datos cruciales sobre las circunstancias en que sufrió las lesiones. Según reveló, sus allegados aún no le consultaron de manera directa sobre un eventual ataque, pero prevén hacerlo próximamente.

“Todavía ellos no preguntaron, recién ahora van a preguntar eso, pero vamos a ver si es que él se recuerda de qué fue lo que pasó exactamente, entonces por ahí con eso se podría aclarar un poco el panorama”, concluyó.

Hugo Javier fue trasladado de urgencia una semana atrás tras sufrir un grave incidente en su celda de la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza cerca de la medianoche del domingo 6 de septiembre.

El diagnóstico inicial reportó un posible accidente cerebrovascular (ACV) combinado con un traumatismo craneoencefálico severo. El dilema radica en si el trauma se debió a un desmayo provocado por el ACV o si fue por un golpe directo. El dictamen forense aclaró que no se puede descartar una agresión física como el origen.

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