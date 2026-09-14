Caso Hugo Javier: presos declararon y revelaron detalles de lo que pasó esa noche

Para esclarecer el confuso y grave episodio que dejó en terapia intensiva al exgobernador de Central, Hugo Javier González, la Fiscalía avanzó este lunes con una serie de declaraciones.

Los fiscales Sonia Sanguinés y Luis Chamorro tomaron testimonio a seis personas privadas de su libertad que ocupan las celdas contiguas en la Penitenciaría Industrial Esperanza. Entre ellos, declaró también Luis Giménez, el único compañero que compartía el espacio con Hugo Javier.

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Los relatos coincidentes de los internos apuntan a fortalecer la hipótesis de un trágico accidente doméstico en medio de la noche. Si ese relato se sigue sosteniendo, se descartaría la teoría de una pelea, agresión o gritos previos al colapso del expresentador de televisión.

Según detalló la fiscala Sanguinés a ABC, las declaraciones sirvieron para entender la dinámica diaria del penal y aclarar ciertas dudas sobre el movimiento de personas en los pasillos después de las 17:30, hora habitual de cierre de portones.

Los reclusos explicaron que, por tratarse de un día de visita, existían internos autorizados para distribuir encomiendas y alimentos hasta pasadas las 18:30.

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No obstante, todos los testigos del pabellón coincidieron en que, en los momentos previos al auxilio, no se escuchó ningún tipo de altercado, discusión o ruido sospechoso que sugiriera un ataque contra la integridad física del exgobernador.

El relato del compañero de celda

Según la fiscal, la declaración de Luis Giménez aportó datos sobre lo que ocurrió adentro de la celda cuando el espacio ya se encontraba completamente a oscuras, luego de la denominada “hora del silencio”.

Giménez explicó que la costumbre entre los internos es no encender las luces ni meter ruido al ir al baño para no interrumpir el descanso del otro. Bajo esa norma, Hugo Javier habría bajado de la litera superior en la que dormía para dirigirse al sanitario.

Al momento de salir del área del inodoro, el exgobernador habría sufrido un desvanecimiento o un tropiezo que lo hizo impactar contra el suelo de cemento y el cordón de material que divide la zona de las camas.

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Giménez relató que se despertó asustado por el fuerte impacto en el piso. Al prender la luz, se encontró con Hugo Javier en el suelo, balbuceando, echando sangre por la boca y sufriendo fuertes convulsiones.

Ante la situación, el interno sacó el brazo por los barrotes para golpear las rejas con fuerza hasta lograr que los guardias de turno vinieran de auxilio.

Respecto a la posterior limpieza de la escena, Giménez aseguró ante los agentes del Ministerio Público que lavó el lugar del hecho únicamente tras recibir la autorización del personal penitenciario.

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Detalló además que posteriormente limpió la zona del accidente, luego de recibir permiso para realizarlo. “Él consultó si podía limpiar y le dijeron que sí”, expresó la fiscal.

Hugo Javier presenta mejoría médica

Actualmente, el exgobernador muestra una evolución alentadora al cumplirse una semana de su internación en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Nacional de Itauguá. Los médicos continúan monitoreando su traumatismo de cráneo y la fractura facial que sufrió.