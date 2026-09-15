Gremio de calzadistas cuestiona ingreso de productos chinos: “No podemos competir en estas condiciones”

La Asociación de Gremios de Fabricantes de Calzados y Proveedores del Paraguay se movilizó este martes en Ypacaraí, a unos 600 metros del puesto de peaje, para denunciar el ingreso masivo de calzados de origen chino, principalmente desde Iquique, Chile. El sector asegura que esta situación golpea directamente a los fabricantes nacionales y pone en riesgo numerosas fuentes de trabajo.

Marcelo Benítez, presidente del gremio, cuestionó duramente el mecanismo mediante el cual estas mercaderías llegan al país y reclamó una mayor intervención de las instituciones encargadas del control. Según explicó, existen empresas que se ocupan de trasladar los productos desde el exterior directamente hasta los comercios, generando una competencia que, a criterio del sector, resulta desigual para quienes producen formalmente en Paraguay.

Benítez también puso en duda que todos los cargamentos que ingresan al territorio nacional cumplan con los requisitos establecidos para la importación de calzados.

“No podemos competir en estas condiciones. Nosotros tenemos que cumplir con todos los impuestos, con todos los requisitos y competir contra productos que ingresan a precios con los que es imposible competir”, según explicó.

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Presencia de productos extranjeros

El dirigente de los fabricantes de calzados, Marcelo Benítez, indicó que el problema no se limita a la presencia de productos extranjeros, sino a las condiciones en las que estos ingresan y son comercializados.

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Resaltó que para el gremio, la falta de controles efectivos termina castigando al productor paraguayo que trabaja dentro de la formalidad.

Mediante la movilización expusieron la incapacidad del Estado para controlar el ingreso de mercaderías y garantizar que quienes producen y comercializan legalmente puedan competir en condiciones similares.

Los fabricantes y proveedores reclamaron controles más estrictos en los puntos de ingreso y una revisión de los mecanismos utilizados para el traslado y comercialización de estos productos.

Advirtieron que, si la situación continúa sin respuestas concretas, el impacto podría profundizarse sobre la industria nacional y los puestos de trabajo vinculados al sector.

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