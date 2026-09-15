Mafia del asfalto en Asunción: interventor confirma irregularidades y pide auditoría en Vialidad

El proceso de intervención en la Dirección de Vialidad de la Municipalidad de Asunción llegó a su fin y deja al descubierto un esquema de desidia y falta de controles internos que facilitaban el presunto “ordeñe” de combustible y mafia del asfalto.

El interventor designado, Óscar Pérez, confirmó que ha entregado el informe final de su gestión al intendente Luis Bello, documento que ya fue derivado al Ministerio Público para sumarse a la investigación penal por lesión de confianza que encabeza la fiscala Silvia González Vester.

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La principal recomendación que deja la intervención es la realización urgente de una auditoría financiera y operativa profunda en la unidad de abastecimiento, además de una reestructuración completa del manual de funciones de la dependencia.

Durante su periodo al frente de la unidad, Pérez constató en el terreno las mismas anomalías que la Fiscalía detectó durante su reciente allanamiento. Al momento de asumir el cargo en julio pasado, la Dirección de Vialidad contaba con dos tanques de almacenamiento de 1.000 litros cada uno, pero uno sin un caudalímetro o marcador digital funcionando para registrar la cantidad exacta de litros despachados.

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El reabastecimiento de la flota se realizaba de manera informal, utilizando baldes, embudos y registros manuales, lo que impedía un control volumétrico real e imposibilitaba determinar la trazabilidad del carburante.

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Candados, cámaras y 21 funcionarios bajo sumario

Recordó además que se compró e instaló un caudalímetro nuevo, se colocaron cadenas y candados tanto en los tanques principales como en los depósitos de cada camión volquete, y se reinstalaron las cámaras de circuito cerrado para vigilar el predio.

Asimismo, se despejó el área de vehículos en desuso que bloqueaban la visibilidad del punto de carga y se entregaron las llaves del recinto exclusivamente al nuevo jefe asignado a la unidad.

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En el ámbito administrativo, por instrucciones de la Intendencia, los antiguos responsables del Departamento Administrativo, de la Unidad de Combustible y de Báscula fueron separados de sus cargos y puestos a disposición de Recursos Humanos. Actualmente, la Dirección de Asuntos Jurídicos mantiene abiertos sumarios administrativos contra 21 funcionarios para deslindar responsabilidades por faltas graves en el ejercicio de sus funciones.

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Pérez se presentará este miércoles ante la Junta Municipal de Asunción para defender su informe y brindar explicaciones detalladas a los concejales. Aclaró que en un llamado anterior no pudo presentarse por cuestiones personales.