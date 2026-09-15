Bello entregó a Fiscalía informe final de “mafia del asfalto” tras nuevas irregularidades en Vialidad

A días de las elecciones municipales, el intendente, Luis Bello (ANR-cartista), entregó formalmente este martes el informe final de la intervención de la Dirección de Vialidad de la Municipalidad de Asunción al Ministerio Público. El proceso de intervención de la dependencia se dio a raíz de las denuncias de un esquema de cajas paralelas denominado como la “mafia del asfalto”.

En la mañana de este martes, Bello se acercó personalmente a la sede central del Ministerio Público a entregar el informe, junto con toda la documentación recopilada abarca la totalidad de los antecedentes recabados durante el proceso de fiscalización administrativa iniciado a mediados de julio.

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La presentación de estos documentos se dio después de que agentes de la Fiscalía se constituyeran ayer, lunes, en la dependencia comunal, en el marco de una investigación penal abierta por presunta lesión de confianza, luego de que saltaran denuncias sobre un esquema de desvío y uso irregular del combustible.

Durante el procedimiento de ayer, los agentes fiscales verificaron el estado físico de la flota de camiones y maquinaria pesada, además de controlar el funcionamiento de los sistemas de carga y provisión de combustibles. Según informaron los investigadores, se constataron nuevas irregularidades vinculadas precisamente a la provisión y el despacho de carburantes.

“Mafia del asfalto”: Hallan tanque clandestino e indicios de ordeñe de combustible

Según dieron a conocer ayer, la comitiva del Ministerio Público detectó que en el sitio operaban dos tanques de almacenamiento con capacidad de 1.000 litros cada uno, pero solo uno contaba con un caudalímetro o marcador digital para registrar la salida del combustible.

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En tanto, informaron que el segundo tanque operaba en la absoluta clandestinidad técnica, sin ningún tipo de control volumétrico que permita saber cuántos litros se cargaban o quién se los llevaba.

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En el mismo procedimiento se incautaron elementos de carga manual como baldes y embudos, los cuales eran utilizados para el traspaso informal y directo del combustible. Este tipo de maniobras “caseras” viola cualquier protocolo básico de seguridad administrativa y facilita el conocido “ordeñe” o desvío de carburante.

La hipótesis del Ministerio Público apunta a que estos bidones servían para ordeñar los depósitos de la comuna y desviar el combustible propiedad de la ciudadanía hacia fines particulares.

Concejal exige acceso a informe final y advierte sobre límites de la investigación penal

El concejal Pablo Callizo (PPQ), principal denunciante del esquema de corrupción conocido como la “mafia del asfalto”, anunció a ABC que solicitará una copia formal del informe final entregado a la Fiscalía.

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Los últimos hallazgos de la Fiscalía concuerdan directamente con la ampliación de la denuncia original presentada por Callizo el 14 de agosto, ante la Unidad Especializada Contra Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público.

Dicha ampliación advertía que la sustracción y el desvío de combustible continuaban operando de manera sostenida pese a la intervención administrativa.

Cierre de intervención, sumarios masivos e imputados tras el escándalo de corrupción vial

El 17 de julio, el concejal Pablo Callizo (PPQ) presentó formalmente ante la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público una denuncia sobre un esquema de corrupción en la Dirección de Vialidad de la Municipalidad de Asunción. La denominada “mafia del asfalto” operaba mediante el desvío de maquinaria, insumos y personal municipal hacia obras privadas.

La intervención derivó en sumarios administrativos contra veinte funcionarios, incluyendo a la cúpula jerárquica integrada por el exdirector Nicolás Duarte, el administrador Denis Godoy y el encargado de combustible Carlos Bernal. Los denunciantes apuntan a estas personas como las cabezas de un esquema de probable asociación criminal y lesión de confianza.

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El 27 de agosto, más de un mes después de la denuncia, los fiscales Luis Piñánez y Christian Benítez imputaron por coautoría en el delito de apropiación a Antonio Prieto Cane (funcionario), Lilian Ramona Benítez Ortiz (esposa), y a los funcionarios de Vialidad Juan Ramón Galván Aponte, Francisco Javier Valenzuela Lugo y Derlis Rubén Largo.

Con la entrega formal del documento conclusivo al intendente, finalizó oficialmente el periodo de intervención en la Dirección de Vialidad. Tras la renuncia del exdirector Nicolás Duarte, la administración municipal aún no ha dado a conocer quién asumirá formalmente el cargo vacante en la dependencia.