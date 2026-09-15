Médicos definen este miércoles si levantan la huelga tras propuesta del Gobierno

La doctora Rossana González, líder del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), calificó como un logro haber conseguido un presupuesto que contempla 260 millones de dólares para la compra de insumos y medicamentos. El acuerdo incluye un reajuste salarial, que fue confirmado ayer por el Gobierno.

Este incremento salarial propuesto es de 2 millones de guaraníes por cada vínculo de 12 horas de trabajo semanales para todos los médicos. Además, el gremio obtuvo compromisos sobre el pago por trabajar en días feriados. El planteamiento del Gobierno para el año 2027 incluye el pago de un millón de guaraníes por cada guardia realizada en días feriados.

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Respecto a los nombramientos, la dirigente señaló que el Estado ya inició la contratación de 2.300 médicos con el presupuesto 2026. Para el próximo año, se prevén 1.500 vacancias adicionales para nuevos nombramientos en el sector.

González mencionó que el presupuesto para insumos alcanzará los 36 millones de dólares en 2027, cifra que ascenderá a 102 millones de dólares para el año 2028. Según la fuente, esto garantiza el abastecimiento en las urgencias hospitalarias.

Valoración del gremio sobre la movilización

La líder sindical sostuvo que la movilización representó una victoria moral para el sector. Destacó que los médicos demostraron civismo al salir a las calles para exigir mejores condiciones laborales y una atención digna para la ciudadanía.

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La doctora González expresó que, a su criterio, no debería ser necesario llegar a medidas de fuerza. Instó a las autoridades de la cartera de salud a reorganizar y calendarizar los reajustes salariales de forma equitativa para todos los funcionarios.

La decisión final sobre la continuidad de la huelga dependerá de lo que resuelvan los trabajadores en la asamblea de este miércoles. El gremio mantiene la expectativa de que los puntos acordados sean suficientes para evitar el paro.