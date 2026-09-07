Becal 2026: los 5 pasos para postular a una de las 84 becas de posgrado e idiomas

En esta oportunidad, las becas están dirigidas a profesionales e investigadores interesados en realizar maestrías, doctorados, posdoctorados, especializaciones y movilidad de grado en las mejores universidades del exterior, así como cursos de idiomas dentro del país.

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A continuación, te presentamos un tutorial práctico para completar tu solicitud con éxito y evitar errores comunes.

¿Cómo postular a las Becas Becal en 5 pasos?

Todo el trámite se realiza 100% en línea. Becal no recibe ningún tipo de documento en formato físico.

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Paso 1: Consultá la Guía de Bases y Condiciones (GBC)

Antes de iniciar, ingresá al sitio web de postulantes de Becal y descargá la Guía de Bases y Condiciones (GBC) de la beca que te interesa. En este documento se detallan los requisitos académicos, plazos, coberturas financieras y compromisos del becario.

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Paso 2: Reuní y verificá toda tu documentación

Asegurate de contar con los documentos vigentes antes de acceder a la plataforma. La falta de un solo requisito dejará tu postulación fuera del proceso. Necesitarás:

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Cédula de identidad : Fotocopia visible y actualizada.

Antecedentes policiales y judiciales : Verificá que la fecha de vencimiento sea posterior al cierre de la convocatoria.

Carta de admisión universitaria : Con fecha de inicio de clases programada para el siguiente semestre.

Cumplimiento tributario (para profesionales independientes): RUC activo ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y comprobantes de declaraciones juradas (IVA, IRP, etc.).

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Paso 3: Registrate en la plataforma SPI de Conacyt

Ingresá al portal del Sistema de Postulación a Instrumentos (SPI) del Conacyt y creá tu cuenta de usuario. Desde este panel se gestionan todas las etapas del proceso: admisión, evaluación, entrevistas y selección final.

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Paso 4: Completá el formulario y la declaración jurada

Una vez dentro del sistema:

Seleccioná la convocatoria de tu interés.

Ingresá a la sección “Datos Personales”, cargá tu número de cédula y fecha de nacimiento.

Presioná Buscar para que el sistema complete automáticamente tus datos y guardá la información.

Completá la sección de Declaración Jurada aceptando los términos y condiciones para habilitar la carga de archivos.

Adjuntá cada uno de los documentos digitales requeridos en sus respectivas casillas.

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Paso 5: Revisá y finalizá tu postulación

Verificá por última vez que todos los archivos sean legibles y correspondan a lo solicitado. Una vez confirmado todo, hacé clic en Finalizar.

Consejo clave: No esperes hasta el último día para enviar tu solicitud. Evitá problemas por saturación del sistema o el rechazo por documentos ilegibles.

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Asesoría y soporte oficial

Los ejecutivos de becas pueden brindarte orientación sobre los tipos de documentos requeridos, pero la gestión y carga es responsabilidad exclusiva del postulante.

Fecha límite de postulación : Viernes 06 de noviembre de 2026 (hasta las 15:00).

Correo de consultas : consultasbecal@mef.gov.py

Plataforma de postulación: https://spi.conacyt.gov.py/

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Advertencia importante sobre la veracidad de los datos

La omisión, declaración falsa o adulteración de cualquier documento conllevará la exclusión inmediata del proceso de selección.

En caso de que la beca ya haya sido adjudicada, se rescindirá el contrato y el beneficiario deberá devolver la totalidad de los fondos desembolsados.