Becal 2026: los 5 pasos para postular a una de las 84 becas de posgrado e idiomas

En esta oportunidad, las becas están dirigidas a profesionales e investigadores interesados en realizar maestrías, doctorados, posdoctorados, especializaciones y movilidad de grado en las mejores universidades del exterior, así como cursos de idiomas dentro del país.
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A continuación, te presentamos un tutorial práctico para completar tu solicitud con éxito y evitar errores comunes.
¿Cómo postular a las Becas Becal en 5 pasos?
Todo el trámite se realiza 100% en línea. Becal no recibe ningún tipo de documento en formato físico.
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Paso 1: Consultá la Guía de Bases y Condiciones (GBC)
Antes de iniciar, ingresá al sitio web de postulantes de Becal y descargá la Guía de Bases y Condiciones (GBC) de la beca que te interesa. En este documento se detallan los requisitos académicos, plazos, coberturas financieras y compromisos del becario.
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Paso 2: Reuní y verificá toda tu documentación
Asegurate de contar con los documentos vigentes antes de acceder a la plataforma. La falta de un solo requisito dejará tu postulación fuera del proceso. Necesitarás:
- Cédula de identidad: Fotocopia visible y actualizada.
- Antecedentes policiales y judiciales: Verificá que la fecha de vencimiento sea posterior al cierre de la convocatoria.
- Carta de admisión universitaria: Con fecha de inicio de clases programada para el siguiente semestre.
- Cumplimiento tributario (para profesionales independientes): RUC activo ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y comprobantes de declaraciones juradas (IVA, IRP, etc.).
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Paso 3: Registrate en la plataforma SPI de Conacyt
Ingresá al portal del Sistema de Postulación a Instrumentos (SPI) del Conacyt y creá tu cuenta de usuario. Desde este panel se gestionan todas las etapas del proceso: admisión, evaluación, entrevistas y selección final.
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Paso 4: Completá el formulario y la declaración jurada
Una vez dentro del sistema:
- Seleccioná la convocatoria de tu interés.
- Ingresá a la sección “Datos Personales”, cargá tu número de cédula y fecha de nacimiento.
- Presioná Buscar para que el sistema complete automáticamente tus datos y guardá la información.
- Completá la sección de Declaración Jurada aceptando los términos y condiciones para habilitar la carga de archivos.
- Adjuntá cada uno de los documentos digitales requeridos en sus respectivas casillas.
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Paso 5: Revisá y finalizá tu postulación
Verificá por última vez que todos los archivos sean legibles y correspondan a lo solicitado. Una vez confirmado todo, hacé clic en Finalizar.
Consejo clave: No esperes hasta el último día para enviar tu solicitud. Evitá problemas por saturación del sistema o el rechazo por documentos ilegibles.
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Asesoría y soporte oficial
Los ejecutivos de becas pueden brindarte orientación sobre los tipos de documentos requeridos, pero la gestión y carga es responsabilidad exclusiva del postulante.
- Fecha límite de postulación: Viernes 06 de noviembre de 2026 (hasta las 15:00).
- Correo de consultas: consultasbecal@mef.gov.py
- Plataforma de postulación: https://spi.conacyt.gov.py/
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Advertencia importante sobre la veracidad de los datos
La omisión, declaración falsa o adulteración de cualquier documento conllevará la exclusión inmediata del proceso de selección.
En caso de que la beca ya haya sido adjudicada, se rescindirá el contrato y el beneficiario deberá devolver la totalidad de los fondos desembolsados.