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07 de septiembre de 2026 a la - 13:47

Becal 2026: los 5 pasos para postular a una de las 84 becas de posgrado e idiomas

El Programa Nacional de Becas "Carlos Antonio López" (BECAL) habilita sus postulaciones
El Programa Nacional de Becas "Carlos Antonio López" (BECAL) habilita sus postulacionesGentileza Becal

El Programa Nacional de Becas “Carlos Antonio López” (Becal), dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), habilita sus postulaciones para otorgar 84 becas universitarias y de formación profesional en este semestre. En esta nota, te contamos paso a paso cómo postularte.

Por ABC Color

En esta oportunidad, las becas están dirigidas a profesionales e investigadores interesados en realizar maestrías, doctorados, posdoctorados, especializaciones y movilidad de grado en las mejores universidades del exterior, así como cursos de idiomas dentro del país.

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A continuación, te presentamos un tutorial práctico para completar tu solicitud con éxito y evitar errores comunes.

¿Cómo postular a las Becas Becal en 5 pasos?

Todo el trámite se realiza 100% en línea. Becal no recibe ningún tipo de documento en formato físico.

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Paso 1: Consultá la Guía de Bases y Condiciones (GBC)

Antes de iniciar, ingresá al sitio web de postulantes de Becal y descargá la Guía de Bases y Condiciones (GBC) de la beca que te interesa. En este documento se detallan los requisitos académicos, plazos, coberturas financieras y compromisos del becario.

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Paso 2: Reuní y verificá toda tu documentación

Asegurate de contar con los documentos vigentes antes de acceder a la plataforma. La falta de un solo requisito dejará tu postulación fuera del proceso. Necesitarás:

  • Cédula de identidad: Fotocopia visible y actualizada.
  • Antecedentes policiales y judiciales: Verificá que la fecha de vencimiento sea posterior al cierre de la convocatoria.
  • Carta de admisión universitaria: Con fecha de inicio de clases programada para el siguiente semestre.
  • Cumplimiento tributario (para profesionales independientes): RUC activo ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y comprobantes de declaraciones juradas (IVA, IRP, etc.).

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Paso 3: Registrate en la plataforma SPI de Conacyt

Ingresá al portal del Sistema de Postulación a Instrumentos (SPI) del Conacyt y creá tu cuenta de usuario. Desde este panel se gestionan todas las etapas del proceso: admisión, evaluación, entrevistas y selección final.

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Paso 4: Completá el formulario y la declaración jurada

Una vez dentro del sistema:

  • Seleccioná la convocatoria de tu interés.
  • Ingresá a la sección “Datos Personales”, cargá tu número de cédula y fecha de nacimiento.
  • Presioná Buscar para que el sistema complete automáticamente tus datos y guardá la información.
  • Completá la sección de Declaración Jurada aceptando los términos y condiciones para habilitar la carga de archivos.
  • Adjuntá cada uno de los documentos digitales requeridos en sus respectivas casillas.

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Paso 5: Revisá y finalizá tu postulación

Verificá por última vez que todos los archivos sean legibles y correspondan a lo solicitado. Una vez confirmado todo, hacé clic en Finalizar.

Consejo clave: No esperes hasta el último día para enviar tu solicitud. Evitá problemas por saturación del sistema o el rechazo por documentos ilegibles.

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Asesoría y soporte oficial

Los ejecutivos de becas pueden brindarte orientación sobre los tipos de documentos requeridos, pero la gestión y carga es responsabilidad exclusiva del postulante.

  • Fecha límite de postulación: Viernes 06 de noviembre de 2026 (hasta las 15:00).
  • Correo de consultas: consultasbecal@mef.gov.py
  • Plataforma de postulación: https://spi.conacyt.gov.py/

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Advertencia importante sobre la veracidad de los datos

La omisión, declaración falsa o adulteración de cualquier documento conllevará la exclusión inmediata del proceso de selección.

En caso de que la beca ya haya sido adjudicada, se rescindirá el contrato y el beneficiario deberá devolver la totalidad de los fondos desembolsados.