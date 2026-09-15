Rosanna González responde a Lilian Samaniego: “Es muy malintencionada”

La secretaria general del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), Dra. Rosanna González, lanzó duras críticas contra la senadora colorada Lilian Samaniego. La dirigente señaló que existe un trasfondo personal detrás de las recientes declaraciones de la legisladora sobre el sector médico.

“Es muy malintencionada. Su marido fue nuestro abogado durante 10 años, pero hace más de tres o cuatro años cortamos nexos con ellos. Quedó algo particular y personal contra el sindicato y contra mi persona; es una animadversión que percibo de su parte”, manifestó en contacto con la 1020 AM.

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González desmintió categóricamente que el gremio no haya registrado renuncias entre sus afiliados durante el reciente conflicto en la salud pública. Explicó que el Sinamed cuenta con alrededor de 5.000 socios, de los cuales el 90 % son médicos especialistas y subespecialistas, incluyendo a varios profesionales que habían presentado sus dimisiones.

Firma de acuerdo fue solo “un espectáculo”, afirman desde Sinamed

Por otra parte, la dirigente médica calificó de “espectáculo” la firma del acuerdo impulsado por las autoridades de la cartera sanitaria junto a un grupo minoritario de médicos, en ese momento con la ministra de Salud María Teresa Barán.

“En síntesis fue todo un espectáculo, un armaje que no entendemos por qué la ministra se prestó a eso. Estoy segura de que eso fue la gota final que le valió su cargo”, aseveró.

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Por último, la doctora explicó que la firma de ese acuerdo fue solo una puesta en escena para los medios. Aseguró que los médicos que firmaron ese día no representaban al gremio ni a la mayoría de los doctores, y que el problema de las renuncias ya se había pactado previamente mediante un acuerdo de tregua durante las negociaciones.