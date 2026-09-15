Destitución de Barán: “Es algo que ya venía evaluando”, dijo Peña

Al término de una actividad oficial en el litoral del Palacio de López, el presidente de la República, Santiago Peña, habló sobre el relevo de la doctora María Teresa Barán y la llegada del doctor Isaías Fretes al frente del Ministerio de Salud Pública. Al cambio en la titularidad siguió la resolución del conflicto con el gremio médico, tras meses de negociación.

Sobre el motivo del cambio de Barán, el mandatario afirmó que era algo que ya venía evaluando, aunque descartó que la salida responda a una falta de méritos o un aplazo directo en su gestión.

“Es algo que yo lo venía evaluando ya hace un tiempo, y bueno, yo creo que era el momento (…) La ministra Barán es una gran compañera, una amiga mía, realmente una mujer maravillosa. Creo que era también el momento y ella dio el paso para que pueda entrar el doctor Isaías Fretes con una impronta, con más energía y, por supuesto, llevar adelante todos los proyectos que tenemos”.

El titular del Ejecutivo remarcó que las decisiones sobre su equipo de trabajo se dan en el marco de una revisión continua de la gestión pública. “Es parte de la evaluación, que como yo decía hace unos meses atrás, ya no son más evaluaciones anuales ni semestrales, son evaluaciones que nosotros hacemos de manera regular”, explicó el mandatario.

Respecto al levantamiento de la huelga y la firma del acuerdo con el gremio médico, Peña rechazó una lectura negativa del desempeño de la exministra en las mesas de diálogo.

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“Yo te puedo asegurar que no hubiésemos llegado a esta instancia sin el trabajo que hizo la doctora Barán y, por supuesto, tampoco podríamos haber cerrado sin la articulación y la impronta que vino también del doctor Fretes. Así que lejos de tratar de buscar algún aspecto negativo, yo creo que ayer fue una victoria del Paraguay”, indicó.

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Recursos limitados y discusión en el Congreso

Consultado sobre las exigencias salariales de otros sectores del funcionariado público, como el gremio docente, el Presidente insistió en que el Estado maneja un margen financiero acotado que debe ser administrado de forma prudente en el estudio del Presupuesto General de la Nación.

“El desafío que tenemos: recursos limitados para necesidades que son ilimitadas. Tratamos de encontrar siempre la razonabilidad. Este es un trabajo que también requiere el acompañamiento por parte del Poder Legislativo”, indicó Peña, haciendo referencia a los debates que se llevan adelante en la Comisión Bicameral de Presupuesto.

“Obviamente, nosotros reconocemos todas las demandas, pero tenemos que entender que hay recursos que son limitados”, puntualizó.

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