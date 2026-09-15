Video: cielorraso cayó sobre una madre y su recién nacido en Hospital Central del IPS

El director del área de obstetricia del Hospital Central del IPS, Osvaldo Alvarenga, confirmó que una mujer y su hijo recién nacido fueron afectados tras la caída de parte del cielorraso que se registró durante la tarde de este martes.

Según el doctor, el hecho se dio ante trabajos de refacción en el área de pediatría que se encuentra en el tercer piso, directamente arriba de la sala de obstetricia.

Asimismo, citó que durante la remoción del piso se provocó la caída del revoque, los escombros impactaron sobre el cielorraso y esto causó el colapso del cielorraso que cayó sobre la cama donde se encontraban la paciente y su hijo.

Además, confirmó que la madre protegió abrazando a su bebé, lo que evitó lesiones de gravedad, salvo un “pequeño raspón” en ella, nuevamente según lo declarado por el médico.

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Medidas de seguridad tras el incidente

Tras el caso, Alvarenga confirmó que el personal médico y de enfermería procedió a la evacuación de la afectada y de los otros cuatro pacientes presentes en la sala.

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También sostuvo que se reunió con los familiares de los pacientes para brindar explicaciones sobre lo ocurrido y calmar la preocupación generada, ya que sus familiares buscaban retirar de manera urgente a la mujer y al bebé.

Como parte de los procedimientos, se reubicó a los cinco pacientes en otra sala y como medida de prevención, el director ordenó la suspensión inmediata de las obras en el tercer piso.

Otro punto que aseguró es que desde ahora, no se permitirá la presencia de pacientes en las áreas que estén directamente debajo de los sectores donde se realicen trabajos de refacción, por lo que se darían otros traslados en caso de ser necesario. “Fue una desgracia con suerte; no va a ocurrir más”, prometió.

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