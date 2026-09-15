Medicamentos, transparencia y desprecarización: las promesas de Derlis León para el IPS

El doctor Derlis León, quien el domingo último fue designado presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), habló en entrevista con ABC TV sobre el recurrente desabastecimiento en las farmacias de la institución. Al respecto precisó que, si bien evitará dar fechas exactas para no generar ansiedad, el proceso administrativo más complejo ya concluyó con éxito para la mayoría de los insumos.

“Ponerle fecha realmente considero que es una situación que genera mucha ansiedad, pero sí quiero comentar que más del 90% de los medicamentos ya tienen contratos firmados”, aseguró. Explicó que esta situación permitirá que parte de los insumos arriben de manera inmediata y el resto en un lapso de tres a cuatro semanas.

Asimismo, reconoció que en el rubro de medicamentos vitales existe actualmente un stock cero de entre 18% y 20%, mientras que en el área de esenciales el faltante ronda el 35%, aunque enfatizó que todos cuentan con cobertura contractual.

Ante la precariedad con la que operan los centros asistenciales, el nuevo titular fue contundente: “Va a cambiar. Eso sí puedo prometer. Va a cambiar. Los pocos recursos que tenemos van a ser bien utilizados”.

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Auditorías, transparencia y apertura a la Fiscalía

En materia de gestión financiera e investigación de presuntos actos de corrupción, León confirmó que la institución mantendrá las transmisiones en vivo de las sesiones del Consejo de Administración y fortalecerá el equipo de auditoría interna para detectar irregularidades.

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Respecto a las causas abiertas en el Ministerio Público, entre ellas investigaciones sobre pagos extrajudiciales, asesoría jurídica y presuntos “quirófanos fantasmas”, el presidente del IPS garantizó total apertura para remitir los informes requeridos, incluidos los reclamos pendientes formulados por la Fiscalía y observaciones de la Contraloría General de la República.

“Se van a facilitar todas las puertas que tengamos que abrir para que los responsables de todo lo que ha pasado puedan efectivamente pagar por las cosas que se hicieron mal”, afirmó el doctor León.

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Desprecarización laboral y reducción de carga horaria

En el plano interno de recursos humanos, destacó que se avanza en un concurso público para beneficiar a 290 médicos subespecialistas formados en el exterior con más de 12 años de antigüedad contratada, con asignaciones salariales que irán de G. 6.850.000 a G. 10.250.000. Además, anunció la equiparación salarial para más de 605 enfermeras nombradas.

En relación a la exigencia de mejores condiciones de trabajo, detalló: “Esta semana anunciamos la reducción de carga horaria con una antigüedad de cinco años para nombrados y contratados para todos los servicios del IPS”.

Continuidad del equipo

El nuevo titular de la previsional ratificó que mantendrá en sus cargos al equipo de gerentes que venía trabajando en la administración previa de Isaías Fretes, entre ellos a la ingeniera Cecilia Rodríguez, quien encabeza la Gerencia de Abastecimiento y Logística del IPS.

Ante la consulta sobre la función de Óscar Noldin, quien en la anterior gestión fue designado asesor de la presidencia, mientras se encuentra en plena campaña para ser concejal de Asunción, León señaló que su continuidad en el equipo dependerá de los resultados de las elecciones, pero dejó en claro que le gustaría que permanezca en su equipo de trabajo.

“Óscar es un amigo de toda la vida. Fue mi compañero en la gestión pública en el momento más difícil de la pandemia (…) Él ahora está trabajando en su candidatura. En el caso de que yo tenga que -y lo voy a hacer- elegir los mejores hombres y se dé la oportunidad, en ese caso sí”, expresó.

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Finalmente, al ser consultado sobre las razones que lo llevarían a presentar su renuncia al cargo, León concluyó: “No poder cumplir con la premisa de acercarle los servicios de este seguro social tan importante o acercarle los medicamentos vitales nos haría replantear toda nuestra gestión”.