Crisis en Hospital de Limpio: reclaman medicamentos contra hipertensión y diabetes

Pacientes que acuden al Hospital Distrital de Limpio, dependiente del Ministerio de Salud, reportaron la falta de medicamentos esenciales en la farmacia del centro asistencial. Esta situación afecta principalmente a personas de la tercera edad y a pacientes con enfermedades crónicas que requieren tratamientos permanentes.

Según los testimonios recogidos, los fármacos para controlar la presión arterial y la diabetes son algunos de los más difíciles de conseguir actualmente dentro del hospital.

La falta de medicamentos impacta con mayor fuerza en pacientes que dependen de una medicación diaria para mantener controladas sus enfermedades.

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Adultos mayores, los más afectados por la escasez

“Vengo a buscar para mi remedio, no hay más los medicamentos para la presión. Le pregunté a la funcionaria cómo puede ser así. Hace mucho que no hay”, expresó una paciente afectada.

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La mujer relató que se vio obligada a comprar el fármaco que necesita. Además, explicó que el medicamento adquirido tiene un costo aproximado de G. 80.000 y contiene apenas tres tabletas, las cuales se consumen rápidamente debido a que requiere dos dosis por día.

“Ijetu’u, la pohã ndaiporivei (Está complicado, no hay medicamentos)”, lamentó.

Gastos extra para completar los tratamientos

La escasez de insumos médicos genera una carga económica adicional para numerosas familias, especialmente aquellas cuyos integrantes necesitan tratamientos continuos.

Los pacientes señalan que, ante la falta de provisión en la farmacia hospitalaria, no tienen otra alternativa que comprar los medicamentos en establecimientos privados para evitar interrupciones en sus tratamientos.

Esta situación representa un desafío para personas de escasos recursos, quienes deben destinar parte importante de sus ingresos a la compra de medicamentos que deberían estar disponibles en el sistema público.

Reclamos apuntan a la provisión de medicamentos

A diferencia de otras situaciones registradas en hospitales públicos, los usuarios consultados destacaron que la atención médica y el desempeño de los profesionales no generan mayores cuestionamientos.

“Más medicamentos es lo que falta. Médicos, bien, y la atención, buena. Lo que falta es más medicamentos para adultos de la tercera edad, como para la presión y diabetes”, manifestó otra paciente.

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Los reclamos se concentran principalmente en la disponibilidad de medicamentos considerados esenciales para el tratamiento de enfermedades crónicas, una problemática que los usuarios aseguran se viene registrando desde hace varios meses.