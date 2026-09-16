Nacionales
16 de septiembre de 2026 a la - 11:40

Docente pierde la vida en fatal triple choque sobre la ruta PY08 en San Pedro

La víctima fatal fue identificada como Milciades Giménez, docente, quien se encontraba al mando de un automóvil Toyota, de color plateado.
Un docente falleció en un triple choque en la ruta PY08, en San Pedro.Omar Acosta

SAN PEDRO. Un docente perdió la vida este miércoles en un fatal accidente de tránsito que involucró a tres vehículos sobre la ruta PY08 Dr. Blas Garay, en inmediaciones del barrio San Pedro. El hecho ocurrió alrededor de las 08:00.

Por Omar Acosta
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La víctima fatal fue identificada como Milciades Giménez, docente, quien se encontraba al mando de un automóvil Toyota, de color plateado. Tras el violento impacto, el hombre quedó atrapado dentro del habitáculo del vehículo y falleció en el lugar.

De acuerdo con el reporte policial, el accidente involucró además a un tractocamión Scania, de color gris, con semirremolque tipo cisterna, guiado por Alcides Ariel Barrios González, quien resultó ileso.

El tercer rodado involucrado fue un camión Mercedes-Benz, de color verde, conducido por Teófilo Galeano, quien sufrió lesiones como consecuencia del choque y recibió asistencia tras el siniestro.

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El hecho generó un importante despliegue de las autoridades. Personal de Criminalística, un médico forense y el agente fiscal de turno fueron comunicados para realizar los procedimientos correspondientes y determinar las circunstancias en que se produjo el triple choque.

El accidente se registró sobre la ruta PY08, en la zona del barrio San Pedro, uno de los principales corredores viales del departamento. La colisión provocó daños materiales de consideración en los vehículos involucrados.

Las circunstancias exactas que originaron el fatal accidente están siendo investigadas, mientras las autoridades realizan las diligencias correspondientes para establecer la dinámica del choque y las eventuales responsabilidades.