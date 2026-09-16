Empleo en la Embajada de EE.UU.: abren convocatoria para representante de Centro de Atención al Cliente

La Embajada de los Estados Unidos en Paraguay anunció la apertura de una nueva oportunidad laboral. En esta ocasión, la sede diplomática busca incorporar un Representante del Centro de Atención al Cliente para integrarse a la oficina de Tecnología Diplomática en Asunción.

Entre los requisitos principales figuran un mínimo de dos años de estudios universitarios o postsecundarios, al menos un año de experiencia laboral en atención al cliente o administración de oficina, y un dominio fluido de los idiomas español e inglés (hablado, leído y escrito).

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La persona seleccionada será responsable de la atención inicial y llamadas en general

La persona seleccionada será responsable de la atención inicial y soporte de primer nivel para consultas técnicas y administrativas, tanto de forma presencial como remota (teléfono, correo, chat).

Entre sus tareas se destacan la resolución de incidencias informáticas básicas, la gestión de préstamos de equipos (computadoras, teléfonos, tabletas) y la atención de llamadas generales de la misión diplomática.

El puesto contempla un contrato a tiempo completo (40 horas semanales).

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Requisitos y detalles de la postulación

Los documentos requeridos incluyen copia de la Cédula de Identidad, certificados de estudios universitarios y, si corresponde, comprobantes de idioma o permisos de trabajo.

Fecha límite de postulación: la convocatoria permanecerá abierta hasta el 24 de septiembre de 2026 .

Proceso de solicitud: las personas interesadas deben ingresar al sitio web oficial “Oportunidades de Empleo”, donde encontrarán los pasos detallados para completar su postulación en la plataforma Electronic Recruitment Application (ERA). las personas interesadas deben ingresar al sitio web oficial de la Embajada de los EE.UU. y dirigirse al apartado, donde encontrarán los pasos detallados para completar su postulación en la plataforma(ERA).

Los interesados en concursar deberán revisar las especificaciones del puesto y los requerimientos del perfil directamente en la plataforma oficial de reclutamiento de la misión diplomática.