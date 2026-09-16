Juegos Escolares: reportan aparente intoxicación de niños y adolescentes

Durante el desarrollo de la JEEN en la Secretaría Nacional de Deportes (SND) se habría registrado una intoxicación masiva, ya que unos 30 niños reportaron síntomas como diarrea, dolores y vómito, según datos de los bomberos.

Un capitán se trasladó a un sanatorio privado que se encuentra en las cercanías de la Secretaría y conforme a las informaciones recolectadas en el lugar, algunos afectados habrían recibido alta médica con tratamiento ambulatorio.

Asimismo, según el capitán Ray Mendoza, la cifra, entre niños y adolescentes, ya rondaría los 50, quienes son trasladados tanto por móviles del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay y ambulancias privadas.

El año pasado se dio una situación similar durante los Juegos Sudamericanos Escolares y el hecho había motivado una intervención de la Dirección de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de Asunción y e lInstituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN).

Lea más: Presunta intoxicación masiva en SND: ¿cómo están los afectados?

Esto indican desde la SND

Desde la Secretaría Nacional de Deportes (SND) indicaron que no se puede confirmar un cuadro de intoxicación alimentaria, aunque si de momento confirmaron 37 casos de atletas que reportaron “molestias estomacales”, pero sin vómitos, fiebre o diarrea.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La organización también sostuvo que todos los jóvenes fueron asistidos de manera preventiva y que las competencias deportivas continúan desarrollándose con total normalidad.

Al respecto, el director General de Deportes de la SND y también coordinador de los juegos, Guido Zelada, explicó que las derivaciones médicas registradas entre el martes y el miércoles respondieron estrictamente a medidas de precaución y también destacó que no hay menores hospitalizados ni casos con síntomas graves.

Respecto al origen del malestar que afectó a integrantes de unas delegaciones, Zelada no pudo apuntar hacia una intoxicación o brote por la comida -pollo grillé, milanesas de pollo o peceto, todo con arroz, ya que si existía una contaminación en la SND o Cop Arena, el número iba a ser mucho mayor, ya que en total hay 477 competidores.

Asimismo, señaló que el equipo de salud evalúa posibles factores virales o comida de afuera, ya que los estudiantes también se alimentan en hoteles, cantinas o mediante servicios de delivery.

Finalmente, reiteró que la organización mantiene un despliegue preventivo con ambulancias y bomberos voluntarios para garantizar la cobertura sanitaria hasta la finalización del torneo.