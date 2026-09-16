San Miguel: color, alegría y juventud con tradicional celebración primaveral

El colegio Nacional Laureano Romero Ortiz de la ciudad de San Miguel, Misiones prepara la octava edición de la Gincana. El director de la institución, Ever Zorrilla, señaló que las actividades buscan principalmente promover la integración, el compañerismo y el trabajo en equipo entre los estudiantes.

Las actividades comenzarán el lunes 21 de septiembre a las 15:30, con un desfile de carrozas que tendrá como escenario la plaza San Miguel Arcángel y calles principales de la ciudad. Los estudiantes presentarán diferentes alegorías relacionadas con la primavera y la juventud.

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“Tendremos dos días de actividades, que siempre nos caracteriza así como institución, en la que queremos homenajear un poco a los jóvenes y recibir también de pleno la primavera, que es una de las estaciones más coloridas de nuestra región”, explicó Zorrilla.

Octava edición de la Gincana

La jornada central será el martes 22 de septiembre, desde las 8:30, con la realización de la octava edición de la Gincana, una competencia que reúne a los estudiantes distribuidos en grupos.

“Es la octava edición de la Gincana, ocho años que venimos haciéndolo. Es una actividad en la que se congregan varias actividades, por decirlo así, y es como una competencia. El que acumula mayor puntaje es el ganador y se trabaja por grupos”, explicó.

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En esta edición participarán 10 grupos de 13 integrantes, quienes competirán en diferentes actividades. La propuesta apunta a fortalecer la integración y el compañerismo mediante el trabajo colectivo.

Las actividades se desarrollarán en los espacios libres, plazas y otros sectores previstos por la organización. Además, al mediodía los estudiantes compartirán un almuerzo por el Día de la Juventud en el quincho del polideportivo “San Roque González”.