Carapeguá prepara su primera elección de Miss Primavera

La primera edición del certamen de belleza “Miss Primavera 2026” se llevará a cabo el próximo 26 de setiembre, a partir de las 19:00, en el Salón Municipal de Carapeguá. El evento contará con la participación de 10 candidatas de distintas ciudades del departamento de Paraguarí.

Las participantes son Jemima Blanco, Rosa Romero, Luzmi Riveros, Antonella Saucedo, Luana Vega, Luz Torales, Bianca Sosa, Evalyn Riveros, Laura Fernández y Dayana Gómez, quienes competirán por la corona de la Reina de la Primavera 2026.

Las jóvenes iniciaron su preparación en julio, con clases de pasarela, oratoria y baile, como parte de la formación prevista por la organización..

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La organización del certamen está a cargo de la directora general del evento, la ex Miss Teen y embajadora de Paraguarí Yamila Barreto, y del codirector David Rolón, músico y director del Grupo Medley de Carapeguá.

Jurado y preparación de las candidatas

El jurado estará integrado por Samara Espínola, Andrea Brítez, Celia Rosa, Romina Centurión y Héctor Ramos, figura vinculada al espectáculo y la moda, quien será invitado especial del certamen.

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La preparación de las participantes está a cargo de Nahir Fernández, profesora de pasarela y oratoria, y Meli Brítez, profesora de baile y pasarela. El maestro de ceremonias será Carlos Ayesa.

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La ganadora recibirá varios premios y tendrá la posibilidad de participar en un certamen nacional.

Fiesta juvenil

Luego de la elección está prevista una fiesta dirigida al público joven. La musicalización estará a cargo del Grupo Medley de Carapeguá. También participarán la escuela RH Studio y el DJ Brígido Morán.

Durante la jornada estarán presentes emprendimientos y negocios locales. Las entradas anticipadas tienen un costo de G. 25.000 y pueden adquirirse contactando al número 0973 858481.

Todo lo recaudado en la cantina durante el evento será destinado al Hogar de Ancianos de Carapeguá, explicó uno de los organizadores, Rolón.