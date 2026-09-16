“Vertederos Clandestinos Cero”: identifican a infractores en el barrio Roberto L. Pettit

“El que ensucia Asunción tiene que hacerse responsable”, señaló en intendente de la Municipalidad de Asunción, Luis Bello, mediante su cuenta de X, donde comunicó la intervención en un sitio utilizado irregularmente como vertedero en el barrio Roberto L. Pettit, en el marco del operativo “Vertederos Clandestinos Cero”, para controlar y sancionar la disposición irregular de basura.

Durante la intervención se identificó al responsable del vertido de residuos, se labró un acta contra el sindicado y los antecedentes serán remitidos al Juzgado de Faltas, que deberá determinar las sanciones correspondientes.

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El procedimiento se suma a otra intervención realizada el 14 de septiembre en la zona de 21ª Proyectada y Capitán Figari, también en Roberto L. Pettit, donde inspectores sorprendieron a una persona arrojando basura y evitaron que continuara con el vertido. En ese caso, se aplicó el artículo 11 de la Ordenanza N.º 408/14, que prohíbe arrojar o depositar residuos en espacios del dominio público.

Basurales clandestinos continúan pese al anuncio del operativo “Vertederos cero”

Esta iniciativa pocas semanas de las elecciones municipales, en un momento en que la administración local insiste en mejorar la limpieza urbana y eliminar los basurales clandestinos.

Sin embargo, a pesar de los anuncios de la Comuna, en varios puntos de la capital persiste la acumulación irregular de residuos.

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Para hacer frente a esta situación, la Policía Municipal y otras dependencias seguirán realizando intervenciones en distintos sectores de Asunción.

Además, se solicita el apoyo de la ciudadanía para denunciar estos hechos con fotos o videos enviando un mensaje al WhatsApp de Atención al Ciudadano (0986 128 777). Con estos controles, se busca sancionar a los infractores bajo la premisa de que quien ensucie la ciudad debe responder por sus actos.