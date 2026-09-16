Video: prosigue la búsqueda de los “colosos” del Paraguay

El concurso “Colosos de la Tierra” lleva 15 años de buscar a los árboles más grandes del Paraguay y este 2026 no es una excepción, ya que la primera expedición y la segunda culminaron recientemente. Solo queda una que recorrerá el sur del territorio nacional para así conocer a otros finalistas y de estos, los ganadores recién serán revelados el 29 de septiembre.

El primer grupo de viajeros fue hacia el norte del país y recorrió principalmente el Chaco, mientras que el segundo fue para la zona este con inicio en Alto Paraná para luego trasladarse a otros departamentos.

En la capital departamental, Ciudad del Este, el primer “coloso” a conocer fue un histórico guapo’y -Ficus enormis- que se encuentra en el Colegio Nacional Bernardino Caballero, donde los alumnos brindaron una presentación de danza para recibir a la comitiva.

La postulación fue realizada por la directora de la institución, Lorenza González, para la categoría árbol de mi escuela.

Según comentaron los docentes, históricamente se le conoce como el “árbol de la casa de las brujas” aunque ese nombre no lo hace ajeno a que los niños jueguen o busquen sombra bajo sus ramas.

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Tras la visita a la institución educativa, el recorrido volvió a la ruta para llegar hasta Itakyry, localidad del mismo departamento, donde un yvyra pytã -Peltophorum dubium- dejaba ver su copa incluso en la distancia.

La postulación fue realizada por Jaime Nicolas Rojas Aguilar para competir en la categoría árbol más grande del Paraguay y los expedicionarios fueron recibidos por sus padres, María Beatriz Aguilar de Rojas y Luis Rojas Cabrera, quienes confirmaron que ese enorme árbol ya es conocido por toda la familia, incluyendo a los nietos más pequeños.

La despedida del departamento fue con un recorrido por “Parque Aventura Monday”, ubicado en Presidente Franco. El lugar cuenta con distintas actividades recreativas, al igual que una sorprendente vista de las cataratas -o saltos- del Monday.

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Segundo día de expedición

Del Alto Paraná, los buscadores llegaron hasta la Reserva Natural Ypetî que se encuentra en Abaí, departamento de Caazapá, para un recorrido en una selva repleta de distintas especies.

La postulación, realizada por David Friesen, fue de un yvyra pytã que busca ser el ganador como el árbol más grande de las áreas silvestres protegidas.

Tras el recorrido en la reserva, el grupo se trasladó hasta la Colonia Sommerfeld, ubicada en el departamento de Caaguazú, para una visita al “Museo Sommerfeld”.

En el espacio uno puede conocer más sobre la historia de la colonia menonita que fue fundada en julio de 1948 y se encuentra a unos 200 kilómetros de la capital, Asunción.

De Caaguazú el recorrido fue para Independencia, departamento de Guairá, específicamente a la Reserva de Recursos Manejados del Ybyturuzú.

Tras una escalada que recuerda a algunos cerros que se encuentran distribuidos a lo largo del país, entre todos los árboles, un imponente ka’a ovetí -luehea divaricata- que fue postulado por Juan Escriba Ticoulat se imponía en el bosque con el objetivo de competir en la categoría de árbol más grande de las áreas silvestres protegidas.

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Último día de la expedición

El tercer y último día de esta expedición de Colosos de la Tierra inició en San Estanislao, departamento de San Pedro, para conocer a un samu’u -ceiba speciosa- que formaba parte del horizonte en la ruta.

Elisa Godoy postuló este árbol para ser uno de los competidores como el más grande del Paraguay.

En la misma localidad se visitó otro samu’u que compite para la mencionada categoría. Este fue postulado por Simón Aguilar Duarte, quien contó la historia e importancia del árbol para él y su familia.

Este enorme ejemplar llegó a ser escalado y durante la visita, sus alrededores se convirtieron en espacios para distintos juegos y recuerdos.

Tras las actividades correspondientes en el samu’u, el viaje fue a la Colonia Volendam, Villa del Rosario, aún en el departamento de San Pedro.

La visita fue en conmemoración a los 15 años del concurso, ya que se vio a un “coloso histórico” postulado por la familia Oviedo Lowen. Se trató de un altísimo tajy hû -handroanthus heptaphyllus- ganador de la edición 2021 con las siguientes medidas: 43 metros de altura y 3.5 metros de circunferencia.

De San Pedro la caravana fue hasta Cordillera con el objetivo de encontrarse con el último árbol a ser medido y verificado. En la turística localidad de San Bernardino, un guapo’y ubicado en la plaza no se quedó atrás para situarse entre los finalistas de la categoría árbol más grande del Paraguay. La postulación fue realizada por María Raquel Fariña Gómez.

Durante el cierre esa noche, el director ejecutivo de A Todo Pulmón, Osvaldo Turlan, confirmó que Colosos de la Tierra no acabará con su edición número 15, sino que se vendrán otras. “Que los colosos sean eternos”, enfatizó.

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