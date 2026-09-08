Colosos de la Tierra 2026 arrancó con sus expediciones en busca de los árboles más grandes del Paraguay

La primera expedición arrancó el viernes en el joven distrito de Paso Horqueta, en el departamento de Concepción. Allí un espectacular Timbó fue reconocido como el primer finalista de la Categoría Árbol más grande del Paraguay de la edición 15 de Colosos de la Tierra, que este año tuvo a más de 2.700 ejemplares inscriptos.

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La siguiente aventura condujo a la comitiva hasta la estancia Villa Sana en el distrito de Paso Barreto, también dentro del primer departamento. En ese lugar, Hugo Fankauser postuló a un enorme Guapo’y y logró ser uno de los finalistas de la categoría Árbol más grande del Paraguay, por segundo año consecutivo.

El tercer finalista de esta categoría fue un Timbó, ejemplar ubicado dentro de la propiedad de la familia Godoy, en el distrito de Panchito Godoy. Este árbol también es uno de los más añejos de la zona y forma parte de un pequeño bosque que conserva la familia en sus terrenos.

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El primer día de expedición concluyó nada más y nada menos que en un cementerio. El cuarto finalista fue un Tarumá que está dentro del Cementerio Municipal de Belén, en Concepción. Allí, los pobladores tienen un dicho que resume el valor que tiene dicho árbol: “Tarumagype jajotopata”, haciendo referencia a que todos los “beleanos” descansan en paz bajo este ejemplar.

El segundo día de expedición dirigió a la caravana de Colosos de la Tierra al Chaco Paraguayo. En el distrito de Tte. Manuel Irala Fernández se encontró al quinto árbol finalista, un imponente Samu’u, uno de los árboles más característicos del suelo chaqueño, que fue el primer finalista de la categoría “Árbol más grande del Chaco”.

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La siguiente parada en suelo chaqueño fue en un lugar histórico: el Fortín Toledo. Allí, en medio del emblemático Cementerio Paraguayo se levanta otro enorme Samu’u, el segundo finalista de la categoría exclusiva del Chaco.

El tercer y último día de esta primera expedición reveló a otros dos finalistas. En primer turno, un majestuoso Coronillo de 23 metros de altura ubicado en Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón. Este árbol tiene la particularidad de que había ganado la tercera edición en el año 2014 como “Árbol más grande del departamento de Boquerón”, pero se le permitió volver a participar en esta edición, ya que las categorías son diferentes.

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La última parada de esta primera expedición de Colosos fue para conocer al primer árbol finalista de la categoría El Árbol de mi escuela. En la zona de Río Verde, Presidente Hayes, un Samu’u es historia viva de esta institución educativa que fue fundada en el año 1999. En esta categoría se busca generar conciencia acerca de la importancia del cuidado de los árboles en los más pequeños y pequeñas.

La próxima expedición se dirigirá este fin de semana al Este del país y la última irá al Sur, entre el 17 y el 20 de septiembre. En ambas expediciones conoceremos a más finalistas de Colosos de la Tierra, que presentará a los ganadores en la noche de premiación del próximo martes 29 de septiembre.