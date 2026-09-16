Villarrica: preparan tradicional Corso de las Flores

El tradicional Corso de las Flores es organizado por la Municipalidad de Villarrica, a través de las secretarías de la Juventud y de Educación, con una propuesta orientada principalmente a la participación de jóvenes e instituciones de la ciudad.

El encuentro está previsto para el lunes 21 de septiembre, desde las 15:00, en la Plazoleta Municipal, según la invitación oficial difundida por la comuna. La convocatoria contempla la presentación de carros alegóricos y la elección de Miss Primavera.

La organización extendió la invitación a instituciones educativas, agrupaciones y otros sectores interesados en formar parte del desfile. La participación anunciada es gratuita y busca promover la creatividad y el acompañamiento ciudadano.

La programación establece que la celebración se desarrollará sobre la calle General Díaz, donde se concentrarán las actividades principales.

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La jornada contará con la conducción del humorista Enrique Pavón, mientras que el grupo musical KND ofrecerá un espectáculo en vivo para acompañar la celebración primaveral.

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El acceso será libre y gratuito, por lo que los organizadores invitan a las familias, jóvenes y visitantes a acercarse al centro de Villarrica para disfrutar de las actividades.

Convocatoria a jóvenes e instituciones

La Municipalidad habilitó la participación de jóvenes de entre 15 y 30 años para la elección de Miss Primavera y las propuestas vinculadas con el evento. Las personas e instituciones interesadas en preparar sus presentaciones pueden comunicarse al número 0971-771855.

El Corso de las Flores forma parte de las actividades tradicionales con las que la población de Villarrica recibe la primavera. En años anteriores, el desfile reunió a estudiantes, agrupaciones juveniles, instituciones educativas y organizaciones que presentaron carrozas, coreografías y alegorías florales.