A 46 años del “bazucazo” a Somoza, el atentado que sacudió el régimen de Stroessner

El atentado contra el exdictador nicaragüense Anastasio Somoza Debayle no solo acabó con la vida del tirano en el exilio, sino que sacudió la férrea estructura del régimen de Alfredo Stroessner.

“El expresidente de Nicaragua Anastasio Somoza Debayle murió en una calle de Asunción con la misma violencia que rigió toda su vida. Su muerte, a los 54 años, se produjo 14 meses después del día en que se vio obligado a abandonar Nicaragua”, versaba la célebre crónica con la que nuestro diario abrió su edición del 18 de septiembre de 1980, pintando el dramatismo de la escena a menos de 24 horas del ataque.

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La cobertura periodística de la época desplegó un exhaustivo seguimiento minuto a minuto de la emboscada perpetrada a las 09:55 por el comando del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

Las páginas detallaron con precisión quirúrgica el accionar de los siete guerrilleros —cuatro hombres y tres mujeres liderados por Enrique Gorriarán Merlo—, quienes burlaron la vigilancia de la temida policía política stronista y utilizaron el Cementerio de la Recoleta como punto de reunión posterior para escabullirse.

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A medida que avanzaban las investigaciones, la cobertura de ABC Color fue el reflejo del clima de represión que se apoderó de la capital. El diario documentó las intensas redadas del régimen que derivaron en la captura de Hugo Alfredo Irurzún, alias “Capitán Santiago”, y el posterior informe sobre su fallecimiento bajo la custodia policial a causa de las torturas recibidas.

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Asimismo, nuestro diario no solo se limitó al impacto local, sino que se convirtió en una ventana al escenario internacional. En sus ediciones posteriores al magnicidio, ABC Color dio amplio destaque al desmentido oficial del Gobierno nicaragüense, que buscaba desligarse categóricamente del operativo en suelo paraguayo, cerrando así una serie de entregas periodísticas que hoy se recuerdan como un hito del periodismo nacional.