Caja Municipal: jubilados denuncian violación de derechos humanos y no descartan nuevas movilizaciones

En un nuevo episodio de la larga crisis que castiga a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CJPPM), miembros de la Asociación Paraguaya de Jubilados y Pensionados Municipales (ASOJPM) brindaron detalles sobre el estado actual de sus reclamos. La presidenta del gremio, Rita Duarte Servián, confirmó que tras días de incertidumbre y la traba administrativa generada por el incumplimiento de obligaciones tributarias de la entidad, se destrabó el desembolso para el mes de junio.

“Esta situación la sobrellevamos de hace casi tres años. Hasta el día de ayer estuvimos soportando tres meses bien cumplidos de atraso. Vale decir que no cobramos junio, julio ni agosto, pero felizmente se solucionó el problema que aconteció y hoy pudimos cobrar nuestros haberes correspondientes al mes de junio”, explicó Duarte Servián.

La dirigente remarcó que el sector no bajará los brazos: “Queremos expresar a toda la ciudadanía y a las autoridades que no vamos a callar, no vamos a entregarnos, no vamos a parar en nuestro intento de exigir transparencia, una auditoría completa e información permanente. Necesitamos la estabilidad financiera de la Caja para cobrar en tiempo, forma y sin discriminaciones”.

Respecto a la renovación de autoridades de la CJPPM, cuyas elecciones llevan postergadas cerca de dos años, la titular del gremio indicó que la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones prevé la realización de los comicios entre finales de febrero y primeros días de marzo del próximo año, proceso que estará bajo la fiscalización de la Justicia Electoral.

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Interpelación al Gobierno y advertencia de movilizaciones

Por su parte, Nuri Irala Rivas, integrante de la asociación, dirigió una dura crítica a las autoridades nacionales al sostener que la falta de pago a adultos mayores representa una trasgresión flagrante a garantías constitucionales y tratados internacionales.

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“Yo interpelo al Estado paraguayo, al Gobierno, y les digo que son responsables de la falta de solución a nuestro problema, porque la falta del cobro del haber jubilatorio es una violación a los derechos humanos”, enfatizó Irala Rivas.

“Nos están dejando sin posibilidad de alimentarnos como debe ser. Somos personas de la tercera edad, personas vulnerables. Varios jubilados han fallecido en los hospitales sin medicamentos y sin posibilidad de pagar servicios básicos. Pido al Poder Ejecutivo y Legislativo que recorten sus presupuestos de catering o de lo que sea e intervengan de alguna forma para que esto se solucione de una vez”, manifestó.

A su vez, Gloria Fernández, también miembro de la organización, advirtió que no descartan extremar las medidas de fuerza. Aunque detalló las limitaciones físicas que enfrentan los 2.510 jubilados afectados en todo el país para encarar protestas de gran escala, dejó en claro la determinación del gremio.

“Nosotros hacemos constantemente diferentes acciones; tenemos juicios parados en el Poder Judicial, reuniones y movilizaciones. Pero como la mayoría tiene problemas de salud, a veces asistimos 35 o 50 personas. De igual modo, si esto sigue, tenemos planeado hacer una manifestación grande y en ese caso vamos a pedir a toda la ciudadanía que nos apoye”, concluyó.

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