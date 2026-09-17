Fiscalía ordena búsqueda y localización de adolescente desaparecida en Vaquería

La Fiscalía Zonal de Yhú, a través de la agente fiscal Mirna Rodríguez, titular de la Unidad Penal n.º 1, ordenó la búsqueda y localización urgente de Gladys Susana Chávez Ávalos, una adolescente de 16 años que se encuentra con paradero desconocido desde el pasado 8 de agosto.

De acuerdo con los datos recabados por la investigación, la menor salió de su vivienda ubicada en el barrio San Blas de la ciudad de Vaquería, en el departamento de Caaguazú, con rumbo desconocido y, hasta la fecha, no ha regresado a su hogar ni se ha comunicado con sus familiares.

Ante esta situación, el Ministerio Público solicita la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información que pueda contribuir a dar con su ubicación.

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Los datos útiles pueden ser comunicados al Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas a través del número (0986) 760-083, o bien mediante el Sistema de Emergencias 911.

Las líneas se encuentran habilitadas de forma permanente para recibir reportes que ayuden a esclarecer el caso.