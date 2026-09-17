Habilitan el “Paseo de Las Flores” en el Abasto Norte

Desde hoy hasta el lunes 21 de setiembre, día de la primavera, habilitaron el “Paseo de Las Flores”, en el Abasto Norte de la ciudad del Limpio, a solo metros del acceso principal sobre la ruta PY03.

El paseo cuenta con presencia de varios expositores que dan color y brillo al mes primaveral, y al paseo en el que se pueden adquirir una variedad de plantas y flores.

La exposición estará abierta al público de 7:00 a 17:00 y tanto los organizadores como los expositores refirieron que aguardan recibir a más de 10.000 personas.

Destacan que cuentan con opciones de plantas florales desde G. 2.000 para quienes buscan renovar el jardín, regalar un detalle único o simplemente conectar con la naturaleza.

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Variedad de plantas y flores, y sus precios

Señalan que la atractiva feria la integran productores y viveristas de la zona, quienes ofrecen toda una variedad inigualable con precios directos de finca, pensados para democratizar el acceso a la floricultura.

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“Ver este predio colmado de vegetación y recibir a familias enteras es el verdadero reflejo de lo que representa la primavera para nuestro pueblo: renovación y trabajo”, destacó Blanca Aveiro, gerente general del Abasto Norte.

Aveiro extendió la invitación a toda la ciudadanía para que participe de este encuentro que dará inicio oficial a las “compras verdes” de la temporada.

Entre las variedades de la estación, se destacan las siguientes:

Plantitas de estación desde apenas G. 2.000 , ideales para llenar de color cualquier rincón.

Rosas clásicas a solo G. 10.000 la unidad.

Calanchoes en variedades llenas de vida a G. 10.000 .

Dalias espectaculares a G. 20.000 .

Ramos florales preparados, arreglos únicos desde G. 35.000 .

Orquídeas de colección: piezas exóticas y elegantes desde G. 60.000.

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Extienden invitación a familias y entusiastas

Agregan que la gran fiesta de las flores, con la apertura de sus puertas, extiende una calurosa invitación a todas las familias, entusiastas de la jardinería y visitantes de todo el país a sumarse a esta experiencia sensorial que se extenderá durante todo el fin de semana hasta inicio de la primavera.

Indican que el paseo comercial cuenta con amplios espacios, estacionamiento cómodo y gratuito para la ocasión, y un entorno seguro pensado para el disfrute de grandes y chicos.

Además, señalan que el acto de apertura del “Paseo de las Flores” se realizó esta mañana con la presencia de autoridades locales, referentes de la floricultura nacional, directivos del Abasto Norte, los expositores y la clientela que ya aguardaba la apertura oficial del evento.

Asimismo, en la ocasión, destacaron la trayectoria de más de 20 años de viveros dedicados a este floreciente rubro que forman parte de la exhibición.