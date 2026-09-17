Kinesiólogos y fisioterapeutas se movilizan este viernes: piden trabajar 20 horas semanales

Kinesiólogos y fisioterapeutas del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) se movilizarán este viernes 18, desde las 10:00, frente a la sede de la cartera sanitaria, para reclamar la unificación de la carga horaria en 20 horas semanales y el cumplimiento del manual de funciones, según informó la titular del Sindicato Nacional de Kinesiología y Fisioterapia, Marite López.

López explicó que el gremio viene reclamando desde hace aproximadamente dos años el cumplimiento del manual de funciones y la unificación de la carga horaria para los profesionales del área.

Según señaló, actualmente existen diferencias entre los establecimientos sanitarios, ya que algunos profesionales cumplen una determinada carga horaria y otros tienen una jornada diferente. Ante esta situación, el sindicato plantea que el régimen sea unificado en 20 horas semanales.

“Queremos que esta manifestación permita finalmente abrir un canal de diálogo con las autoridades y establecer una mesa de trabajo para obtener respuestas concretas porque nuestra intención no es confrontar, sino solucionar”, sostuvo.

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Profesionales de hospitales de Central y del interior

La movilización reunirá inicialmente a unos 40 profesionales, de acuerdo con la dirigente sindical. Está prevista la participación de trabajadores de establecimientos de Luque, Lambaré, Ñemby, San Lorenzo, Barrio Obrero y otros centros asistenciales de Asunción y el departamento Central.

El gremio también espera que se sumen profesionales de hospitales del interior del país, entre ellos de los departamentos de Amambay y Canindeyú.

Reclamo salarial está pendiente

López aclaró que, por el momento, la movilización no contempla un pedido específico de aumento salarial. Sin embargo, señaló que el gremio trabaja en la elaboración de un proyecto de ley que regule las funciones de los kinesiólogos y fisioterapeutas y que incluya posteriormente aspectos relacionados con la remuneración.

La dirigente sostuvo que existen profesionales con salarios que no alcanzan los G. 3 millones y consideró que la remuneración no guarda relación con las exigencias de la labor.

“Queremos algo justo y que sea equitativo. Hay mucha desigualdad, hay colegas que no llegan ni a los G. 3 millones y nuestro trabajo es intenso”, manifestó.

Aseguran que la movilización no afectará las atenciones

Respecto a la posible afectación de los servicios, López aseguró que la movilización no implicará la suspensión de las atenciones a pacientes.

Explicó que la mayoría de los profesionales prevé adelantar sus respectivas agendas y que únicamente se sumarán a la manifestación aquellos trabajadores que hayan concluido con sus pacientes programados.

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“Fuimos olvidados”, afirmó la dirigente, quien sostuvo que hasta el momento no obtuvieron respuestas concretas de las autoridades sanitarias.

Esta semana, el Gobierno alcanzó un acuerdo con el gremio de médicos que reclamaba un aumento salarial y logró destrabar la huelga prevista para la próxima semana.