Médicos aprueban propuesta del Gobierno en asamblea y desactivan la huelga nacional

Los profesionales del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) aprobaron de manera unánime la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo y resolvieron levantar definitivamente la huelga nacional que amenazaba con paralizar los hospitales públicos los días 21 y 22 de septiembre. Ningún presente votó por el rechazo de la propuesta.

La decisión de las bases llega tras la respuesta positiva del Gobierno a los cuatro ejes centrales del reclamo gremial. De esta manera se cierra un ciclo de movilizaciones que incluyó un paro previo de cinco días.

Lea más: Gobierno y médicos llegan a acuerdo con aumento salarial de G. 2 millones “para todos”

Durante el desarrollo del encuentro, la secretaria de la Sinamed, Rossana González, destacó que el entendimiento con las autoridades es un triunfo histórico fruto de la firmeza y la unidad del personal de blanco.

Sostuvo que el gremio logró ganarse el respeto de la ciudadanía y del propio Gobierno. Enfatizó que la victoria es también un cambio profundo en la dignidad del trabajo hospitalario, donde finalmente se logró romper el miedo a exigir derechos laborales postergados.

Lea más: Médicos definen este miércoles si levantan la huelga tras propuesta del Gobierno

“Lo único que perdimos era el miedo. Tomamos nuestras pastillas de compromiso y coraje. Tomamos en exceso esas pastillas”, expresó González.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lograron reajuste salarial, feriados pagados y nombramientos masivos

El paquete de acuerdos validados por la asamblea incluye un reajuste salarial directo de G. 2.000.000 por cada vínculo de 12 horas de trabajo semanales para todos los médicos del sistema público, sin excepciones. Será implementado dentro del 2027.

Asimismo, se pactó un reconocimiento económico histórico por el trabajo en días festivos: de cara al presupuesto 2027, el Estado abonará G. 1.000.000 adicional por cada guardia realizada durante feriados nacionales.

Lea más: Isaías Fretes tras asumir en Salud: “La dignificación del médico es innegociable”

En cuanto a la precarización laboral, el Ministerio de Salud inició el proceso de nombramiento de 2.300 médicos con recursos asignados al presupuesto 2026, mientras que para el periodo 2027 se prevé la creación de 1.500 vacancias adicionales.

Este esquema escalonado permitirá absorber a los profesionales que llevaban años bajo contratos temporales e insuficientes, fortaleciendo la cobertura en salas de terapia intensiva y consultorios.

Inversión millonaria para remedios y la salud de la gente

Tras las medidas de fuerza, el sector médico consiguió que el plan de gastos contemple, mediante una adenda, una partida inicial de USD 260 millones para insumos, con una hoja de ruta que garantiza un piso de USD 36 millones para el 2027 y un techo ascendente de USD 102 millones para el año 2028.

Tras la aprobación de la propuesta en la asamblea, la representación de Sinamed confirmó que levanta cualquier medida de fuerza, pero ahora entra en un rol de contralor.

Lea más: Presupuesto 2027: cambios de Peña en Salud e IPS frenan el arranque de la Bicameral

Los médicos velarán por que cada guaraní prometido en los papeles se transfiera a las promesas. En ese sentido, esperan que se refleje en los recibos de sueldo y se traduzca de forma inmediata en una mejor atención para las familias de todo el territorio nacional.

La asamblea del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) terminó con gritos de “sí se pudo” y aplausos tras haber logrado todos los objetivos.