San Juan Bautista: docente rechazan acuerdo salarial y exigen mayor inversión en educación

Docentes agremiados a la Unión Nacional de Educadores Sindicato Nacional (UNE-SN) realizaron una manifestación en la plaza de la Ermita de San Juan Bautista y posteriormente cerraron la ruta PY01, en la zona conocida como la curva de la ciudad.

La movilización fue en rechazo al acuerdo alcanzado entre el Gobierno Nacional y algunos gremios docentes, y en reclamo de una mayor inversión en educación.

El dirigente de la UNE-SN de San Juan Bautista, Valentín Benítez, explicó que el gremio no está de acuerdo con lo pactado durante la negociación realizada ayer.

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“Nosotros no estamos de acuerdo con lo pactado en el día de ayer. Teníamos ejes de lucha que se obviaron, que no se cumplieron. Entonces, nosotros hoy día estamos saliendo en reclamo de eso”, manifestó.

Benítez sostuvo que uno de los principales reclamos es una mayor inversión en el sistema educativo y cuestionó que las necesidades de las instituciones terminen siendo solventadas por docentes y familias.

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Según el dirigente, existen instituciones donde los docentes deben financiar de su propio bolsillo determinados proyectos e insumos.

“Muchos proyectos que hoy día el MEC está presentando, los propios docentes, los propios colegas, tienen que estar financiando de su bolsillo, y así también la familia”, afirmó.

En ese sentido, cuestionó el cumplimiento de la gratuidad educativa. “Se habla de una educación obligatoria y gratuita, pero hoy día nosotros vemos que no es así, que la familia tiene que estar tocando el bolsillo para poder solventar la educación de sus hijos”, señaló.

Reclamo por gastos de representación

Otro de los puntos planteados por la UNE-SN es el pago de gastos de representación para supervisores educativos, directores de escuelas y directores de colegios.

Benítez indicó que este beneficio presenta retrasos y que, además, consideran insuficiente el monto. “Eso está estipulado, pero no se está dando, hay mucho retraso y consideramos que es insuficiente también”, sostuvo.

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Agregó que las familias terminan realizando actividades para cubrir necesidades de las instituciones educativas.

Cuestionan aumento salarial acordado

La UNE-SN también reclama un ajuste salarial del 8% para los trabajadores de la educación.

Benítez explicó que la propuesta del gremio contemplaba un 5% desde enero y la posibilidad de negociar el 3% restante durante el año.

Sin embargo, cuestionó el acuerdo alcanzado el miércoles. “Ayer se cerró con una suma muy ínfima a nuestras pretensiones: se quedaron con 2,4% de enero y un supuesto compromiso de 2,6% que se estaría dando en julio”, manifestó.

El dirigente puso en duda el cumplimiento del porcentaje previsto para julio, debido a que estaría sujeto a una adenda. “¿Quién garantiza eso? Considerando que estamos en época electoral, el 4 de octubre se hacen las elecciones municipales y después, ¿quién nos garantiza que se va a dar ese 2,6% para poder completar el 5% que hoy día se habla?”, cuestionó.

Benítez señaló finalmente que la movilización tiene, hasta el momento, una duración prevista de dos días, aunque la continuidad dependerá de las indicaciones de la organización sindical.“Nosotros estamos firmes, estamos unidos más que nunca y vamos a resistir siempre”, concluyó.