Docentes disconformes con acuerdo de FEP marcharán hoy en Asunción

Ayer, miércoles, el Gobierno y la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), el mayor gremio docente del país, firmaron un acuerdo para desactivar la huelga anunciada por esa y otras organizaciones de profesores.

El Gobierno se comprometió a conceder a los docentes un aumento salarial del 5 por ciento, menos que el 8 por ciento que pretendían los educadores. A pesar de que suscribió el acuerdo, la FEP anunció que hará lobby en el Congreso Nacional para lograr elevar el reajuste salarial al porcentaje originalmente reclamado.

Sin embargo, la firma del acuerdo causó discordia entre la FEP y otros gremios de docentes, cuyos miembros se manifiestan disconformes con lo acordado y se mantienen movilizados.

Marcharán hasta el Ministerio de Economía

Uno de esos gremios disconformes es la Unión de Educadores del Paraguay (UNE), cuyos miembros se reunieron este jueves en la Plaza Batallón 40 de Asunción para marchar hoy por la capital para manifestar su desacuerdo con lo pactado entre el Gobierno y la FEP.

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Los docentes planean marchar desde esa plaza a las 9:30 ó 10:00 de hoy y dirigirse a la sede del Ministerio de Economía y Finanzas, frente a la cual realizarán un mitin. En paralelo habrá movilizaciones en varios otros puntos del país, comentó a ABC Color Rafael Resquín, presidente de la UNE.

Resquín estimó que las movilizaciones de hoy tendrían un acatamiento de hasta el 60 por ciento de los docentes, dejando a más de la mitad de las instituciones educativas del país sin clases.

“Los acuerdos no se hacen en base a imposiciones”

El presidente de la UNE calificó la firma del acuerdo entre el Gobierno y la FEP como una “decisión abrupta” y afirmó que el Gobierno buscó imponer a los demás gremios el acuerdo sin brindarles antes los detalles de este para su análisis.

“Los acuerdos no se hacen en base a imposiciones”, dijo.

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Señaló que, más allá de las protestas, el asunto del reajuste salarial está ahora en manos del Congreso Nacional, que se prepara para analizar el proyecto de Presupuesto de Gastos de la Nación para 2027, y adelantó que la UNE y otros gremios disconformes buscarán conversar con parlamentarios.

Resquín denunció que este año los diálogos entre el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y los gremios docentes en torno al presupuesto, que habitualmente suelen comenzar en abril o mayo, se retrasaron y solo hubo un par de reuniones después de junio, en las que no se llegó a ningún acuerdo sobre los números que el MEC iba a presentar al Congreso.