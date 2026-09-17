UNE anuncia ruptura intersindical tras anuncio de acuerdo con el Gobierno

Docentes de la filial en Itapúa de la Unión Nacional de Educadores (UNE) se concentraron en la plaza Mariscal Estigarribia de Encarnación, al costado del palacete municipal.

Los gremialistas se mostraron inconformes con el acuerdo firmado e impulsado por otro gremio con el Gobierno Nacional. Refieren que el acuerdo pactado en la intersindical refería un aumento del 8%, pero el mismo no fue considerado.

Además, reclaman que este acuerdo no garantiza que se pueda tratar a futuro alcanzar el aumento planteado por los docentes.

Denuncian además que el líder del otro sindicato buscaría un rédito personal con este acuerdo con el Gobierno.

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Ruptura intersindical

El secretario general de la UNE, David Bordón, explicó que esta decisión, que consideran hasta “traicionera” de parte del otro gremio, generará una ruptura intersindical.

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El acuerdo aprobado estipula un aumento del 5%, pero en dos etapas de 2,4 % y 2,6 % posteriormente.La propuesta de la intersindical acordaba un 8% en dos etapas, la primera de un 5% y posteriormente de 3%.

“Creemos que fue un acuerdo de marketing, en el que el líder del otro gremio quiere sacar algún rédito”, manifestó. Expuso además que el acuerdo se apresuró sospechosamente, a pesar de que el tratamiento del Presupuesto General está pautado para mediados de octubre, detalló.