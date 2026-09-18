Culmina la XIV Jornada Anual de Investigación y Encuentro de Divulgación Científica de la UNP

Con una amplia agenda de exposiciones, conferencias y talleres, culminó la XIV Jornada Anual de Investigación y Encuentro de Divulgación Científica de la Universidad Nacional de Pilar (UNP), una actividad que se inició el lunes 14 de septiembre y que permitió abordar diferentes temas vinculados con la ciencia, la educación, la ciudadanía, la responsabilidad social y el desarrollo sostenible.

Lea más: Congreso internacional en Pilar debaten sobre educación tecnología y desarrollo

Entre las actividades desarrolladas durante la jornada se destacó la exposición sobre “Responsabilidad social orgánica y sostenibilidad ambiental”, a cargo de la especialista estadounidense Olivia Kleler, quien abordó aspectos relacionados con la responsabilidad social y los desafíos ambientales.

También tuvo participación el doctor Diego Abente, quien desarrolló el tema “El impacto de los sistemas electorales en la construcción de la ciudadanía”, poniendo en debate la relación entre los sistemas electorales y los procesos de construcción ciudadana.

Por su parte, el doctor Marcelo Lachi presentó el informe final correspondiente al proyecto “Observatorio Social de la UNP”, iniciativa orientada a la generación y análisis de información sobre diferentes aspectos de la realidad social.

Dentro del programa también se desarrolló un taller sobre el uso de la Inteligencia Artificial (IA) como herramienta para la elaboración de planes anuales en la educación superior, a cargo de las expositoras Vilma Enciso y Serena Gómez.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La actividad permitió abordar, desde diferentes perspectivas, los desafíos actuales de la educación superior y el papel que desempeña la investigación científica en la generación de conocimientos y propuestas para la sociedad.

Crecimiento de la investigación

Durante la jornada, el rector de la Universidad Nacional de Pilar (UNP), Víctor Ríos Ojeda, destacó el crecimiento que experimentó la institución en materia de investigación científica.

“Está demostrando el nivel de crecimiento cuantitativo y cualitativo extraordinario de la actividad científica en la Universidad Nacional de Pilar”, manifestó.

Lea más: UNP expone investigaciones y fortalece vínculo con el sector productivo

Explicó que la jornada de divulgación científica nació como una actividad tradicional de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes (FCTA), pero que actualmente se ha extendido a las siete facultades de la universidad.

“Hoy las siete facultades tienen sus semanas de divulgación científica”, señaló Ríos, quien resaltó que de esta manera la institución cumple con uno de los fines fundamentales de las universidades: desarrollar investigación científica y difundir sus resultados.

Investigación con alcance internacional

El rector también destacó la creciente participación de investigadores de la UNP en proyectos de cooperación internacional.

Mencionó, entre otros, el proyecto de investigación arqueológica y socioambiental desarrollado en Curupayty, distrito de Humaitá, que articula a la Universidad Nacional del Nordeste (Argentina), un instituto de investigación geohistórica, el CONICET de Argentina y el CONACYT de Paraguay.

“Este tipo de proyectos binacionales y, en algunos casos, multinacionales, empiezan a abundar también en nuestra universidad”, afirmó.

Víctor Ríos agregó que la UNP también ha obtenido reconocimientos en el ámbito académico nacional e internacional y que mantiene vínculos con universidades e instituciones científicas del extranjero.

En ese sentido, resaltó que durante este año la universidad logró acreditar el 100% de las carreras sometidas a evaluación por la ANEAES, resultado que, según señaló, constituye otro indicador del proceso de consolidación institucional.

Medicina y Veterinaria

En cuanto a la ampliación de la oferta académica, el rector confirmó que la carrera de Medicina ya se encuentra en proceso de implementación y que actualmente avanza el curso propedéutico de ingreso.

Los exámenes están previstos para noviembre. Asimismo, anunció que la carrera de Medicina Veterinaria comenzará a implementarse a partir del próximo año, ampliando la oferta de formación profesional de la Universidad Nacional de Pilar (UNP).