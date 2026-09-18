Isaías Fretes asumió como nuevo ministro de Salud Pública

El doctor Isaías Ricardo Fretes juró formalmente este viernes como nuevo ministro de Salud Pública y Bienestar Social, en reemplazo de la doctora María Teresa Barán, cuya salida del cargo se oficializó tras presentar su renuncia el pasado 13 de setiembre.

La partida de Barán de la cartera sanitaria se produjo en un contexto de alta tensión y desgaste político, acentuado por una profunda crisis financiera en el sistema de salud, sumada a los constantes reclamos, medidas de fuerza y un complejo conflicto con los gremios médicos que exigían respuestas urgentes a sus demandas laborales y presupuestarias.

Ante este escenario adverso, el nuevo titular de la cartera asume el desafío tras haber estado al frente de la conducción y gestión en el Instituto de Previsión Social (IPS), donde su labor se centró en ejes de transparencia y combate a la corrupción.

Durante la solemne ceremonia de jura, el doctor Fretes juró ante Dios, La Patria y el Pueblo paraguayo, desempeñar con fidelidad y patriotismo el alto cargo de ministro de Salud Pública conferido por el Gobierno de la República.

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El acto protocolar contó con la presencia de destacadas autoridades del Poder Legislativo, entre ellas el presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, y el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, quienes acompañaron el cambio de mando en el Gabinete en un momento crítico para la salud pública del país.