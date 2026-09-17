Tras oficializar su salida del IPS, Fretes asume en Salud en medio de reclamos médicos y crisis financiera

El Dr. Isaías Fretes esta mañana participó de la sesión del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) para oficializar su salida de la Previsional y afirmó retirarse con la satisfacción de haber actuado con dignidad y con la sensación del deber cumplido.

“Buscamos siempre avanzar. Hoy, dos expresidentes tienen que rendirle cuentas a la institución; ¿Cuándo se vio algo así?“, sostuvo.

En este sentido, mencionó como uno de los logros centrales de su administración el impulso de acciones judiciales contra exautoridades por presuntos actos de corrupción, proceso que derivó en la imputación y juzgamiento de dos expresidentes de la entidad.

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Sin embargo, en retrospectiva, el IPS continúa inmerso en una profunda crisis operativa que impacta de forma directa en los asegurados. Las falencias estructurales se manifiestan a diario a través del desabastecimiento persistente de medicamentos esenciales, la falta de insumos médicos básicos y las prolongadas demoras para acceder a consultas especializadas o intervenciones quirúrgicas, configurando un escenario de constante reclamo social.

Fretes priorizará la revisión interna de Salud y aboga por el diálogo con gremios

Respecto a su nueva responsabilidad al frente de la cartera sanitaria, el Dr. Fretes adelantó que sus primeras medidas se concentrarán en una minuciosa revisión de la documentación interna y administrativa, acompañado de un recorrido de hospitales en las principales cabeceras departamentales.

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En cuanto a la conflictividad laboral con los gremios del sector, entre ellos los reclamos sostenidos por el gremio de kinesiología, el nuevo ministro instó a conformar mesas de diálogo bajo criterios al que él calificó de “racionalidad y coherencia”.

“Vamos a negociar o vamos a buscar lo mejor para nosotros, pero dentro del marco de coherencia. Hay que ser coherentes. Y creo que lo que se firmó con los colegas fue basamentado en la coherencia”, dijo.

Ministerio en medio de una transición y una creciente crisis financiera

El inicio de la gestión en el Ministerio de Salud se produce en una etapa de transición crítica, donde se logró desactivar de forma temporal una huelga médica tras entablar negociaciones iniciales.

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No obstante, la institución enfrenta graves problemas financieros marcados por millonarias deudas acumuladas con proveedores farmacéuticos, renuncias masivas de médicos especialistas en hospitales claves y la urgencia de dar continuidad a los planes de infraestructura hospitalaria proyectados.