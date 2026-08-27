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27 de agosto de 2026 a la - 09:36

Que no te estafen por querer cobrar Tekoporã: usan web falsa para suplantar el Portal Paraguay

Concepto de cuenta falsa en redes sociales.
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El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) emitió una alerta a la ciudadanía ante la circulación de un sitio web fraudulento que busca estafar a personas interesadas en acceder al programa social Tekoporã. La plataforma en cuestión suplanta la identidad del Portal Paraguay para engañar a los usuarios y apoderarse de sus datos personales mediante el esquema conocido como “phishing”.

Por ABC Color

Desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) instan a la población a no ingresar datos personales ni completar formularios en enlaces sospechosos. Asimismo, recuerdan que ninguna entidad del Estado solicita la actualización o verificación de información sensible a través de portales no oficiales ni por medio de enlaces enviados por mensajería o redes sociales.

El mensaje apunta, sobre todo, a quienes están gestionando o intentando acceder a prestaciones. El atractivo del fraude se basa en la necesidad de “verificar” o “actualizar” información para no perder un beneficio o para habilitar un cobro.

El “phishing” detrás del formulario

El episodio corresponde a un caso de phishing, una técnica de fraude en la que los delincuentes replican la apariencia de plataformas legítimas (logos, nombres y formatos similares) para convencer a las personas de ingresar información sensible.

En este caso, la alerta señala que la web falsa suplanta la identidad de Portal Paraguay y dirige a los usuarios a formularios donde se intenta recolectar datos personales. El riesgo no es solo la pérdida de información, sino que esos datos pueden usarse para suplantación de identidad, nuevas estafas o accesos indebidos a cuentas y trámites.

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Pantalla de teléfono móvil con información del Programa Tekoporã, incluyendo alerta sobre posible fraude en subsidios.
Mitic advierte sobre una página engañosa relacionada con el Programa Tekoporã dirigido a familias en pobreza.

Cómo evitar caer en la trampa

  • Verificación de URL: antes de ingresar cualquier información, asegurate de que la dirección del sitio web sea oficial y autorizada (los portales gubernamentales finalizan en .gov o .py).
  • Acceso directo: ante cualquier duda, ingresá escribiendo la dirección oficial de la institución en el navegador y evitá hacer clic en links recibidos por WhatsApp o redes sociales.
  • Protección de datos: no facilites números de cédula, claves ni datos bancarios en formularios cuya autenticidad no esté 100% confirmada.

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El programa Tekoporã está dirigido a familias en situación de extrema pobreza, priorizando a niños, embarazadas y personas con discapacidad, que reciben un subsidio económico variable de hasta G. 537.500 mensuales.

Esta transferencia económica se gestiona a través del Banco Nacional de Fomento y está condicionada al cumplimiento de corresponsabilidades en salud y educación por parte de los beneficiarios. Para obtener más información, accedé a la web oficial del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) a través de este enlace.

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