Paraguayos pierden hasta cuatro horas al día en el transporte público

En la zona de la Estación de Buses de Asunción (EBA), pasajeros del transporte público expresaron su malestar por la escasez de colectivos, las largas esperas y los extensos tiempos de traslado que consumen varias horas de cada jornada.

Según pudo constatar un equipo de ABC TV, las quejas se repiten entre quienes diariamente dependen de los buses para llegar a sus lugares de trabajo o regresar a sus hogares.

Uno de los pasajeros que aguardaba un colectivo con destino al microcentro de Asunción señaló que la falta de unidades es cada vez más evidente.

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Pocas unidades y largas esperas

“Hay pocos colectivos, se nota la ausencia de varias líneas”, manifestó. Según relató, debe esperar entre 15 y 20 minutos como mínimo para abordar un bus.

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Al evaluar el servicio, le otorgó una calificación de seis sobre diez.

Sin embargo, otros usuarios fueron mucho más críticos y describieron la situación como insostenible. “Es pésimo el servicio, esperás mucho. Una hora por ahí espero”, comentó otra pasajera.

Cuatro horas al día en el transporte público

Más allá de las demoras en las paradas, los usuarios sostienen que el principal problema es el tiempo que deben invertir diariamente para movilizarse.

Una trabajadora que reside en Capiatá afirmó que pierde alrededor de cuatro horas al día entre la ida y la vuelta a su empleo.

“En esas horas podría hacer muchas cosas. En una hora ya podría estar en mi casa, descansando. En auto o moto se llega en solo una hora”, expresó.

Tiempo que podría destinarse al descanso y al estudio

Una pasajera proveniente de Guarambaré relató una situación similar. Según indicó, también dedica cerca de cuatro horas diarias únicamente para desplazarse entre su hogar y su puesto laboral en Asunción.

Aseguró que ese tiempo podría aprovecharlo en actividades que contribuyan a mejorar su calidad de vida.

“Podría desayunar bien, dormir un poco más y estudiar más”, resaltó.

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El costo de la movilidad propia

La usuaria comentó, además, que cuenta con vehículo propio, pero opta por utilizar el transporte público debido al elevado costo de los combustibles.

La pasajera explicó que el uso de un vehículo particular implica un desembolso considerablemente mayor, ya que indicó que se triplica su gasto en comparación a lo que destina en pasajes del transporte público.