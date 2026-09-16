Subsidio al transporte: viceministerio defiende plazos pese a reclamo de gremios por atraso de nueve meses

En una entrevista en el programa Mesa con EVP, el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, salió al cruce de los reclamos del sector transportista y aseguró que no existe atraso en el pago del subsidio a las empresas de transporte público, pese a que los gremios sostienen lo contrario.

Según explicó, el Ministerio se encuentra calculando actualmente las tarifas técnicas correspondientes al período de octubre a julio, un proceso que se somete a una mesa de diálogo integrada por gremios, instituciones públicas y sociedad civil antes de su aprobación definitiva.

“Eso tiene un ritmo que a veces tiene una demora, pero estamos en el proceso de esa actualización. No hay atraso en el subsidio”, sostuvo el funcionario, en respuesta directa a las críticas planteadas días atrás por el sector.

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Gremios reclaman un atraso de nueve meses

La defensa del Viceministerio contrasta con la postura del presidente del Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), César Ruiz Díaz, quien había advertido que el cálculo de la tarifa técnica arrastra un atraso de nueve meses respecto de los costos reales de operación.

El dirigente cuestionó además que el Gobierno continúe aplicando una fórmula de cálculo en desuso hace 15 años en Brasil, en lugar del nuevo estudio de la consultora ANTP —contratado por 102.000 dólares— que debía implementarse desde mayo y que hasta hoy no fue autorizado.

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Ruiz Díaz alertó también que el presupuesto de subsidio para 2026 se agotó en junio, lo que obligó a reprogramaciones presupuestarias, y advirtió que una nueva suba del gasoil podría agravar la crisis financiera de las empresas.

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El diésel, con un mecanismo aparte

Fernández explicó que el precio del gasoil se rige por un procedimiento distinto al del resto de la tarifa técnica. Citó el artículo 8 del Decreto 710 y una resolución que establece que, ante un cambio sustancial en el precio del combustible, corresponde ajustar la tarifa tras un análisis previo con los gremios.

El combustible representa cerca del 38% de la estructura tarifaria. Según la normativa vigente, se considera “suba sustancial” todo incremento superior al 13%, umbral que —según el viceministro— no fue superado desde abril.

“No hubo suba sustancial desde abril del punto de vista de lo que dice la resolución”, afirmó Fernández, quien adelantó una nueva reunión este jueves para evaluar el precio del combustible.

Sin pagos retroactivos, según el Gobierno

El funcionario descartó, además, la existencia de pagos retroactivos. “Lo que se calcula son las tarifas de los meses anteriores porque tiene su dinámica”, explicó, en referencia a que cada actualización se aplica hacia adelante una vez confirmado un aumento superior al umbral establecido.