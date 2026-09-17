San Lorenzo: candidato promete luchar contra el sobrecosto en el pasaje de las líneas internas

Vargas, pionero en la lucha judicial por el derecho a la información pública, aspira a un escaño en la Junta Municipal de San Lorenzo por la Alianza «Unite Por Sanlo» (Lista 4, Opción 5).

Esta nucleación —que apoya la candidatura a la Intendencia de la liberal Luz Bella González— está integrada por el Partido Participación Ciudadana (PPC), Paraguay Defiende y Actúa (PDA), Hagamos (PH), Partido Demócrata Cristiano (PDC), País Solidario (PPS), Paraguay Pyahurá (PPP) y diversos movimientos sociales.

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El aspirante a edil señaló que busca generar un impacto positivo antes de acceder al cargo, por lo que distribuye más de 4.300 sobres con semillas de lapacho. Explicó que la iniciativa busca transmitir un concepto sencillo: demostrar que una campaña política también puede dejar algo constructivo y perdurable tras los comicios.

Contra el abuso de los transportistas

Vargas agregó que otro de los pilares de su propuesta es incentivar a los vecinos a informarse para exigir la tarifa justa en las líneas internas de transporte, cuya regulación depende directamente de la Municipalidad de San Lorenzo y no del Viceministerio de Transporte.

“Estamos dejando la ordenanza que dice que el pasaje en los internos de pasajeros es solamente G. 2.800 y no G. 3.000 ni G. 3.500 como nos cobra la mayoría de las empresas de transporte de pasajeros”, señaló.

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“Los vecinos nos dicen que incluso los choferes les quieren bajar del colectivo si no pagan los G. 3.500. Tené el documento a mano, aunque sea para conocer tu derecho. La municipalidad debería salir a repartir, pero no lo hace, entonces hacemos nosotros”, dijo.

Pionero en la lucha por la información pública

En otro momento, Vargas enfatizó que continúa promoviendo solicitudes de Acceso a la Información Pública, una herramienta emblemática en su trayectoria ciudadana que considera clave para que la población fiscalice la gestión de las autoridades y el uso de las arcas municipales.

El compromiso del candidato con esta causa viene de tiempo atrás: promovió una acción judicial sobre transparencia pública que escaló hasta la Corte Suprema de Justicia, sentando un precedente histórico para la consolidación de este derecho en el país.

Por último, remarcó que apunta a liderar un proceso electoral donde el ciudadano no solo escuche a los postulantes, sino que también indague, exija cuentas, participe activamente y decida su voto de manera informada.