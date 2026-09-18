Tras reclamos de pobladores y productores, apuran limpieza de 70 km de cauces hídricos

Los reclamos de pobladores y productores agrícolas y ganaderos de diferentes sectores del departamento llevaron a la Gobernación de Ñeembucú a acelerar las tareas de limpieza de los principales cauces y canales de drenaje.

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Los trabajos buscan retirar sedimentos, embalsados y malezas que obstaculizan el escurrimiento del agua hacia el río Paraguay, en un escenario de preocupación por el anuncio de mayores precipitaciones.

Uno de los frentes de trabajo se concentra actualmente en Arroyo Hondo, en el distrito de Humaitá, donde se ejecuta un ambicioso plan que contempla intervenir aproximadamente 70 kilómetros de cauces y canales vinculados al sistema de Dermasur.

El secretario de Obras Públicas de la Gobernación, Rolando Espinoza, explicó que el objetivo principal es recuperar la capacidad de escurrimiento del sistema hídrico, retirando los obstáculos que durante años se fueron acumulando en diferentes puntos.

La intervención comprende sectores de Humaitá, General Díaz, Mayor Martínez y otras zonas rurales, extendiéndose hasta el sector de Santa Catalina-Capillita distrito de Desmochado, donde se encuentra uno de los puntos de desembocadura.

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Espinoza señaló que en algunos lugares la corriente arrastra embalsados y otros materiales que terminan acumulándose, formando verdaderos tapones dentro del cauce. Por ello, las maquinarias deben ingresar nuevamente a determinados sectores para despejar el paso del agua y garantizar un drenaje más fluido hacia el río Paraguay.

Reclamo de productores

La limpieza responde también a la preocupación expresada por pobladores, agricultores y ganaderos, quienes vienen reclamando el mantenimiento de los cauces y canales utilizados para evacuar el excedente de agua de extensas zonas productivas.

Para los productores, la capacidad de drenaje constituye un factor fundamental, especialmente ante periodos de lluvias intensas, debido a que la acumulación de agua puede afectar caminos rurales, campos de producción y establecimientos ganaderos.

En ese contexto, la Gobernación decidió intensificar las tareas utilizando recursos, funcionarios y maquinarias propias del Gobierno Departamental.

Arroyo Hondo forma parte de un sistema que se conecta con los canales de Dermasur, construidos en su momento con cooperación de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).

Espinoza explicó que la función de estos canales es principalmente drenar el excedente de agua, por lo que las tareas actuales no contemplan grandes excavaciones ni modificaciones de su estructura, sino trabajos de limpieza y despeje.

“Solamente hacemos la limpieza, el seguimiento de estas malezas acuáticas y, de repente, hay también montes que hacemos la limpieza y el despeje, para que el agua pueda escurrirse bien”, explicó.

El funcionario destacó que mantener despejada esta red de drenaje permite que el agua avance con mayor rapidez hacia el río Paraguay.

Maquinaria para trabajos de gran alcance

La Gobernación utiliza una retroexcavadora de brazo largo, especialmente adaptada para este tipo de trabajos. La máquina tiene un alcance aproximado de 18 a 20 metros, permitiendo retirar sedimentos y embalsados desde sectores donde una maquinaria convencional no puede operar con facilidad.

También dispone de una retroexcavadora anfibia, diseñada para trabajar directamente dentro del agua y realizar tareas de limpieza en esteros y cauces hídricos.

Espinoza destacó que ambas maquinarias resultan fundamentales para atender los puntos más complicados y que, una vez concluida una intervención, son trasladadas a otros sectores donde existen reclamos y necesidades similares.

Limpieza se extiende a otros cauces

En paralelo, la Gobernación viene coordinando trabajos con otras instituciones. Rolando Espinoza mencionó una reciente intervención de aproximadamente 10 kilómetros en el arroyo Aguapéy, desde la zona del puente hasta su desembocadura en el río Paraná, en el distrito de Cerrito.

También se realizaron trabajos en Valle Apu’a, el arroyo Canoa Jeka Cué y hasta la desembocadura del arroyo Ñeembucú, mientras que otros equipos trabajan en sectores de San Francisco y Villalbín.

La institución departamental coordina además acciones con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Comando de Ingeniería dela FFAA, buscando distribuir las maquinarias en los puntos donde la situación requiere una intervención más urgente.

Preparación ante un escenario de lluvias

Las tareas se aceleran además ante el anuncio de condiciones climáticas que podrían generar mayores precipitaciones. En un departamento caracterizado por extensas zonas bajas y una compleja red de esteros y cauces, la capacidad de drenaje se convierte en un factor determinante para reducir la acumulación de agua.

La Gobernación pretende completar progresivamente los 70 kilómetros de limpieza desde el sistema de Dermasur, priorizando los sectores donde los sedimentos, embalsados y vegetación acuática están dificultando el escurrimiento.

La apuesta es que, cuando lleguen las lluvias, los cauces se encuentren en mejores condiciones para conducir el excedente de agua hacia los ríos Paraguay y Paraná.