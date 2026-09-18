Villarrica: Corso de las Flores suma emprendedores y paseo gastronómico

La Municipalidad de Villarrica ultima los detalles para la celebración del Corso de las Flores 2026, una actividad que combinará el tradicional desfile primaveral con una feria destinada a promover el trabajo de emprendedores locales.

La secretaria municipal de la Juventud, Teresa Giménez Schuldt, confirmó que el evento se desarrollará este lunes 21 de septiembre y que la programación incluirá actividades tanto para la ciudadanía como para los jóvenes. Como parte de la jornada, la Municipalidad organizará la Feria de la Juventud, que contará con la participación de emprendedores que ofrecerán sus productos a los asistentes.

Giménez Schuldt señaló que el objetivo es brindar un espacio de comercialización a los trabajadores independientes y ayudar a fortalecer sus emprendimientos mediante la venta directa al público. La feria comenzará a funcionar desde las 13:00, dos horas antes del inicio previsto para el desfile del Corso de las Flores.

La secretaria municipal informó que hasta el momento se registraron 57 feriantes, cifra que llevó a la organización a cerrar el cupo de inscripciones para la feria, debido a la gran cantidad de interesados.

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Carrozas de 15 instituciones

En cuanto al desfile, Giménez Schuldt confirmó que ya se encuentran inscriptas aproximadamente 15 instituciones, que participarán con sus respectivas carrozas.

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Las propuestas forman parte de la tradición del Corso de las Flores, que reúne a instituciones educativas, organizaciones y agrupaciones para celebrar la llegada de la primavera mediante presentaciones creativas y alegóricas.

La organización mantiene abierta la posibilidad de nuevas inscripciones para quienes deseen sumarse al desfile. La secretaria municipal aclaró que el registro permanecerá habilitado hasta un día antes del evento.

Corso y Fiesta de la Juventud

El programa prevé que el Corso de las Flores se inicie a las 15:00, con actividades concentradas en la calle General Díaz y sectores del centro de Villarrica. La jornada también contará con la elección de Miss Primavera, destinada a jóvenes de entre 15 y 30 años, además de presentaciones artísticas y espectáculos musicales.

La conducción estará a cargo del humorista Enrique Pavón, mientras que el grupo KND ofrecerá un show en vivo durante la celebración. El acceso al evento será libre y gratuito.