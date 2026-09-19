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19 de septiembre de 2026 a la - 16:24

¡Atención! TSJE advierte que desconocidos piden dinero en nombre de ministros

Fachada del TSJE.
Fachada del TSJE.Tribunal Superior de Justicia Electoral

Desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) emitieron un comunicado en el que advierten al público en general de que personas desconocidas están utilizando los nombres de los ministros de la Justicia Electoral para solicitar dinero y otros beneficios, por lo que aclaran y piden denunciar dichos mensajes a la institución.

Por ABC Color
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Mediante un comunicado público, el TSJE denunció y dio a conocer que personas desconocidas están utilizando indebidamente los nombres del ministro Jaime Bestard y del presidente Jorge Bogarín González para pedir dinero y otros beneficios.

“La Justicia Electoral informa a la ciudadanía que ha tomado conocimiento de que personas ajenas a la institución estarían utilizando indebidamente el nombre de los ministros Jorge Enrique Bogarín González y Jaime Bestard, presidente y miembro del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para contactar a funcionarios públicos, legisladores y otras personas, solicitando favores, dinero u otros beneficios en su nombre”, indican.

Ante esta situación, aclaran categóricamente que los ministros Jorge Bogarín y Jaime Bestard no realizaron ni autorizaron este tipo de solicitudes.

Exhortan a quienes reciban mensajes, llamadas o cualquier otra comunicación de esta naturaleza a no acceder a dichos requerimientos y preservar toda la información y evidencia relacionada.

Lea más: Esto dice el TSJE sobre las supuestas evidencias de fallas en máquinas de votación

Comunicado de la Justicia Electoral de Paraguay sobre el uso indebido de nombres de ministros, con logo institucional y texto visible.
La Justicia Electoral de Paraguay advierte sobre personas que usan indebidamente los nombres de dos de sus ministros para solicitar dinero.

Piden denunciar mensajes

“La Justicia Electoral se encuentra recabando los antecedentes correspondientes y adoptará las medidas legales pertinentes ante las autoridades competentes, a fin de que los hechos sean debidamente investigados y se determinen las responsabilidades que correspondan”, sostienen.

Ante este hecho, piden que las personas que reciban comunicaciones de esta naturaleza, las pongan en conocimiento de la institución.

La denuncia del hecho se realiza a poco más de dos semanas de que se celebren las elecciones municipales a nivel país que se realizarán el 4 de octubre.