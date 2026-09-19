¡Atención! TSJE advierte que desconocidos piden dinero en nombre de ministros

Mediante un comunicado público, el TSJE denunció y dio a conocer que personas desconocidas están utilizando indebidamente los nombres del ministro Jaime Bestard y del presidente Jorge Bogarín González para pedir dinero y otros beneficios.

“La Justicia Electoral informa a la ciudadanía que ha tomado conocimiento de que personas ajenas a la institución estarían utilizando indebidamente el nombre de los ministros Jorge Enrique Bogarín González y Jaime Bestard, presidente y miembro del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para contactar a funcionarios públicos, legisladores y otras personas, solicitando favores, dinero u otros beneficios en su nombre”, indican.

Ante esta situación, aclaran categóricamente que los ministros Jorge Bogarín y Jaime Bestard no realizaron ni autorizaron este tipo de solicitudes.

Exhortan a quienes reciban mensajes, llamadas o cualquier otra comunicación de esta naturaleza a no acceder a dichos requerimientos y preservar toda la información y evidencia relacionada.

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Piden denunciar mensajes

“La Justicia Electoral se encuentra recabando los antecedentes correspondientes y adoptará las medidas legales pertinentes ante las autoridades competentes, a fin de que los hechos sean debidamente investigados y se determinen las responsabilidades que correspondan”, sostienen.

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Ante este hecho, piden que las personas que reciban comunicaciones de esta naturaleza, las pongan en conocimiento de la institución.

La denuncia del hecho se realiza a poco más de dos semanas de que se celebren las elecciones municipales a nivel país que se realizarán el 4 de octubre.