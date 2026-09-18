Esto dice el TSJE sobre las supuestas evidencias de fallas en máquinas de votación

Esta semana, el senador opositor Éver Villalba (Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA) denunció de nuevo supuestas irregularidades en el cómputo de votos en las elecciones internas de su partido que tuvieron lugar en junio de este año, que atribuyó a fallas en las máquinas de votación.

El senador Villalba, quien frecuentemente ha cuestionado el uso de las máquinas apuntando a supuestas vulnerabilidades en las mismas que podrían facilitar fraude, dijo contar con actas de mesas de votación en las que no figura ningún voto, a pesar de que en ellas sí hubo sufragio.

En la última sesión de la Cámara Alta del Congreso Nacional, el senador liberal presentó un proyecto de resolución mediante el cual plantea solicitar al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) dos máquinas de votación para que sean sometidas a una auditoría técnica, pero esa propuesta no pudo ser tratada porque la sesión quedó sin quórum.

Error fue humano, no de las máquinas, dice el TSJE

Autoridades del Tribunal Superior de Justicia Electoral, encabezadas por su director de Procesos Electorales, Carlos María Ljubetic, brindaron este viernes una conferencia de prensa en la que negaron que lo expuesto por el senador Villalba sea atribuible a fallas técnicas de las máquinas de votación.

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Ljubetic dijo que las actas que presentó el senador Villaba son certificados de resultados del sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP), el mecanismo de contabilización y socialización rápida de resultados electorales que emplea el TSJE en días de elecciones.

Afirmó que el motivo por el cual las actas mencionadas por el legislador liberal muestran cero votos es un error de procedimiento de parte de los miembros de las mesas de votación de las que emanaron esas actas. “Este error se produjo porque los miembros de mesa designados por los movimientos de los partidos no tenían la debida capacitación y se equivocaron”, dijo.

Según explicó, al culminar la votación, los miembros de mesa pasaron la máquina a su modo de escrutinio y le ordenaron imprimir el acta de TREP sin antes haber pasado los chips de los boletines de voto por el lector de la máquina, por lo que esta no registró los votos.

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“Cuando se extraen los boletines de voto, se deben exhibir a los presentes, debe leer el presidente y pasar el chip por el lector de la máquina para que esta vaya contabilizando”, subrayó.

“Falacia” y “falsedad”

El representante del TSJE opinó que insinuar que el error resaltado por el senador Villalba es prueba de una vulnerabilidad técnica en las máquinas de votación es “una falacia” y “una falsedad expuesta al solo efecto de desacreditar un mecanismo electoral que el propio Parlamento impuso a la Justicia Electoral con carácter obligatorio”.

Añadió que errores de ese tipo en la lectura de votos ocurrieron en solo seis de las miles de mesas de votación habilitadas en las elecciones internas partidarias: tres correspondientes al PLRA y tres de la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado), que también celebró sus comicios internos en el mismo día.

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Ljubetic agregó que los miembros de mesa se percataron luego del error y reiniciaron el escrutinio, por lo que los votos en esas mesas sí fueron contabilizados en los resultados finales, aunque no hayan sido reflejados en los reportes de TREP.

Villalba pidió nueva auditoría de las máquinas

Sobre la propuesta del senador Villalba de nuevas auditorías las máquinas de votación, que volverán a ser utilizadas en las elecciones municipales del próximo 4 de octubre, Ljubetic recordó que los dispositivos y su software ya fueron auditados en febrero y en mayo por representantes de los partidos políticos.

El senador Villalba afirmó que los técnicos que propuso para participar de esas tareas fueron rechazados y que, por lo tanto, su sector del PLRA no tuvo participación efectiva en el proceso de revisión de los equipos.

Sin embargo, Ljubetic dijo hoy que “los técnicos de la Comisión Electoral ofrecidos por el senador manifestaron que un mes era insuficiente para realizar una auditoría y solicitaron por nota que querían llevar la máquina por tres meses para hacer la verificación”.

“La auditoría debe ser realizada por personas imparciales, el senador Villalba y sus asesores son fanáticos activistas contra la utilización de las máquinas”, agregó.