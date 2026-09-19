Buscan a adolescente de 15 años desaparecida en Juan E. O’Leary

La agente fiscal Luz Alexandra Saldívar Silvero, titular de la Unidad Penal Nº 1 de la Fiscalía Zonal de Yguazú, dispuso la orden de búsqueda y localización de Mariana Beatriz Robles Ríos (15) en el marco de una investigación fiscal por un supuesto hecho punible a determinar, luego de confirmarse que la menor de edad no regresó a su hogar.

Para este efecto, la representante del Ministerio Público solicitó formalmente que la Policía Nacional gestione todos los medios necesarios para desplegar las tareas de rastreo e inspección a nivel nacional.

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Según el reporte oficial difundido a través de la Alerta Mafe,la menor fue vista por última vez el 17 de septiembre de 2026 en el barrio Tacuaro Sur de la ciudad de Juan E. O’Leary.

En caso de contar con alguna información relevante sobre la localización de la adolescente, se solicita dar aviso de inmediato a la Unidad Fiscal interviniente o al Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional, al número (0986) 760-083.

También se encuentran disponibles las líneas telefónicas del Sistema 911, el 130 y Fono Ayuda 147.

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