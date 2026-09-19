Conflicto por torneo de fútbol en una cancha de barrio de Las Colinas

Las Colinas es un barrio que queda en el norte de Asunción, pasando Zeballos Cué, donde actualmente dos grupos de vecinos están enfrentados por un torneo de fútbol.

Un grupo de vecinos, liderado por Leonardo Almada y apoyado por el coordinador de comisiones vecinales de apellido Garay, que integra la comisión vecinal número 9 de Zeballos Cué, denuncia que una escuela de fútbol no habilitada, denominada “Crack”, organiza torneos con fines de lucro en la plaza.

Los denunciantes señalan problemas de polución sonora, aglomeración de personas, consumo de alcohol en la vía pública y conductas inapropiadas frente a sus viviendas.

“En el mes de abril habíamos iniciado una protesta presentada a la municipalidad por escrito teniendo en cuenta que había varias varias leyes que se estaban incumpliendo en esta plaza. Además de eso, el problema es el alcohol de por medio y haciendo valer su mayoría, polución sonora, más la gente que venía y se vestía en frente a nuestras casas, orinaban en la calle”, precisó Almada.

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Denuncian consumo de alcohol y polución sonora

Dijo que la policía de vigilancia de la municipalidad envió una persona para constatar los hechos que están registrados en la resolución que emitió la municipalidad en el mes de agosto, firmada por el intendente en la que constata que la escuela de fútbol Crack no estaba habilitada, además de suspender todos los torneos con fines de lucro.

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Leonardo aseguró que actualmente los torneos que se realizan en la plaza se hacen con fines de lucro, lo cual está en contravención con lo que establece la reglamentación de espacios públicos.

“Ellos están ganando dinero acá. No solamente ganan dinero el que organiza, sino que también hay un negocio detrás de esto. El negocio son las bodegas que venden el alcohol alrededor”, sostuvo y agregó que tras el negocio del alcohol después viene el negocio de las drogas.

Agregó que presuntamente a través de influencias políticas, personas que integran el otro grupo de vecinos le visitaron al intendente y le pidieron otra resolución para levantamiento de la prohibición con algunas medidas excepcionales, lo que permite que se juegue el torneo, pero sin que se venda alcohol.

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Lo que dicen los vecinos que si quieren jugar

Por otro lado, deportistas y vecinos defensores del torneo, como Eduardo Segovia, Aurelio Díaz y César Luis Campos Cervera, rechazaron las acusaciones de lucro y consumo de alcohol dentro de la plaza.

Sostuvieron que los fondos recaudados se destinan a la escuela de fútbol y a vecinos que algunas veces lo necesitan. Además, argumentan que la presencia de personas para los torneos ahuyentó a los chespis de la zona que antes frecuentaban la plaza, además de costear mejoras como la iluminación.

Acusó a los denunciantes de realizar las denuncias en la fiscalía, la municipalidad, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia para que el torneo no se realice; sin embargo, las autoridades hicieron las investigaciones correspondientes y como vieron que no encontraron nada irregular, decidieron levantar la medida de suspensión de las actividades en la plaza, explicó Eduardo.

“Yo soy presidente comisión vecinal de acá al lado, nosotros utilizamos esta plaza, vienen nuestros niños, nuestras familias, venimos cada fin de semana y resulta ser que esta gente siempre nos están creando el mismo problema. Ellos vienen con estas situaciones a querer confrontar. No se puede hablar con ellos, el señor, creo que ese pelado, el que vive ahí en la esquina suele agarrar, suele tirar cagada de perro acá en la cancha. La señora todas las pelotas que se van revientan todo y es sinceramente insostenible esta situación que estamos viviendo”, lamentó.

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Realizan actividades para ayudar a los vecinos en la plaza

Insistió en que también tienen derecho a usar la plaza, a hacer deportes, ya que es un espacio público es de todos. Además, minimizó las denuncias, ya que sostuvo que son cuatro o cinco los vecinos que se quejan. También afirmó que desde hace seis meses agentes de la Policía Nacional acuden a la plaza y verifican las actividades.

César Luis Campos Cervera también reiteró que gracias a las actividades que se hacen en la plaza a la gente se le ayuda cuando se enferman, incluso los propios denunciantes realizan actividades en las que los que juegan fútbol colaboran.

Por su parte, el comisario policial que estaba presente aclaró que la policía resguarda la seguridad de todos y que, si bien existe una medida que prohíbe el lucro en los deportes de la plaza, no pueden desalojar a los manifestantes porque el espacio es público, ni tampoco a los que quieren jugar el torneo.