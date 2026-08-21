Pedrozo: vecinos denuncian “mentiras” y culpan a autoridades por el peligro tras retiro del semáforo

La zona del cruce Pedrozo sigue envuelta en la polémica y el descontento social. Luego del violento accidente que se cobró seis vidas, las autoridades procedieron a bloquear los cruces y a iniciar el desmantelamiento del semáforo.

Sin embargo, lejos de llevar tranquilidad, estas medidas improvisadas desataron la furia de la comunidad, que advierte sobre nuevos peligros latentes para los niños y adultos mayores que transitan por el lugar.

La tensión vecinal tiene raíces profundas que datan de años atrás. Según explicó Jesús Yegros Oviedo, docente residente a metros de la zona del conflicto, la promesa inicial distaba mucho de la realidad ejecutada.

“El problema no es el viaducto peatonal. El problema es que cuando nos enteramos que se firmó el contrato mediante la ley público-privada en el 2019, vino la gente de Obras Públicas y Rutas del Este a mostrarnos el proyecto del viaducto longitudinal de 1.200 metros”, relató el profesor.

Lea más: Se esperó “seis muertes” para sacar el semáforo, critica concejal de Pedrozo

Yegros añadió que, aunque en su momento aceptaron dicha propuesta, esta se convirtió en “la primera gran y criminal mentira”. Tras las pausas impuestas por la pandemia en 2020 y las audiencias públicas de 2021, las autoridades plantearon un cambio radical: la instalación de un semáforo acompañado de dos lechos de frenado y una peatonal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde entonces, la postura comunitaria fue de total rechazo. “Nosotros nos pusimos en contra y les dijimos que el semáforo iba a ser criminal”, aseveró el docente.

Para el año 2022, la situación escaló con una sorpresa institucional. Los vecinos descubrieron que el exministro del MOPC Arnoldo Wiens y el intendente Raúl Fernando Negrete Caballero firmaron un convenio que avalaba el diseño semafórico. No obstante, la obra fue habilitada e inaugurada sin las garantías prometidas, pues carecía de la rampa de frenado y del paso peatonal indispensable.

“La otra gran mentira que dijeron es que los vecinos estuvimos de acuerdo con el semáforo y el viaducto transversal. Nosotros nos opusimos siempre a eso e inclusive nos manifestamos para hacer saber nuestro malestar”, enfatizó Yegros Oviedo.

Lea más: Retiraron el polémico semáforo de Pedrozo, tras casi una semana de la tragedia

Finalmente, el profesor responsabilizó de forma directa a la administración pasada del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), al consorcio Rutas del Este y a la intendencia local por el trágico saldo que dejó la ruta.

“Nos defraudaron y son los responsables de todos los accidentes que ocurrieron durante este tiempo. Ellos tendrían que habernos cuidado, pero pensaron más en sus ganancias”, concluyó.