Bomberos advierten sobre hundimiento del asfalto sobre ruta PY06 en Trinidad

Este sábado se registraron intensas lluvias en gran parte del departamento de Itapúa. Las precipitaciones causaron un importante hundimiento del asfalto de la ruta PY06, que fue reportado por pobladores de Trinidad.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Trinidad identificó la zona en el acceso al puente Guazú Katî, en el kilómetro 34 aproximadamente de la ruta PY06. El sitio está ubicado cerca del microcentro de la ciudad de Trinidad.

Los voluntarios realizaron una intervención provisoria para canalizar el agua.

No obstante, el asfalto quedó hundido en el carril que va desde Encarnación hacia Trinidad.

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Circular con precaución

Los bomberos señalizaron la zona, pero piden a los conductores circular con precaución para evitar accidentes.

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La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) anuncia lluvias puntuales para el sur del país durante los próximos días.