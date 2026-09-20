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20 de septiembre de 2026 a la - 01:00

Mes de la Juventud: sampedrano insta a estudiar y practicar deporte

Para Thiago, estudiar y practicar deporte no son caminos separados, sino actividades que pueden complementarse y contribuir a la formación integral de los jóvenes.
Para Thiago, estudiar y practicar deporte no son caminos separados, sino actividades que pueden complementarse y contribuir a la formación integral de los jóvenes.Omar Acosta

SAN PEDRO. Con 19 años, Thiago Recalde, combina sus estudios universitarios con su pasión por el deporte, siguiendo el sueño de crecer como arquero y, al mismo tiempo, transmitir un mensaje a otros jóvenes: aprovechar las oportunidades de formación y mantenerse activos a través de la práctica deportiva.

Por Omar Acosta
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Thiago es un joven sampedrano que acude a la universidad y entrena como arquero, disciplina que practica con dedicación mientras busca avanzar en su carrera deportiva. Su historia refleja el esfuerzo de muchos jóvenes que intentan equilibrar sus estudios con el deporte.

En el marco del Mes de la Juventud, el joven anima a sus pares a no abandonar sus estudios y encontrar en el deporte una alternativa saludable para desarrollar capacidades, disciplina y compañerismo.

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También sostiene que es necesario generar mejores condiciones para las nuevas generaciones. Sueña con que las autoridades prioricen la creación y el mejoramiento de espacios deportivos, además de brindar herramientas y apoyo para que niños y jóvenes puedan acceder a diferentes disciplinas.

Para Thiago, estudiar y practicar deporte no son caminos separados, sino actividades que pueden complementarse y contribuir a la formación integral de los jóvenes.

Su mensaje en esta fecha dedicada a la juventud es claro: “Estudiar, practicar deporte y perseguir los sueños”, aprovechando cada oportunidad para construir un mejor futuro.