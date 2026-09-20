Obras de reparación cloacal continúan este lunes en el centro de Luque

De acuerdo con el comunicado oficial difundido por la institución, las tareas se extenderán durante la jornada del lunes 21 de septiembre. Ante el despliegue de maquinarias y cuadrillas operativas en la zona, el perímetro ha sido debidamente señalizado para resguardar la seguridad de la ciudadanía.

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Desde la aguatera estatal emitieron una recomendación especial a conductores y peatones para que transiten con extrema precaución por las inmediaciones y respeten las indicaciones viales dispuestas en el lugar. Estas medidas buscan prevenir accidentes e inconvenientes en el tráfico local durante el desarrollo de las obras.

Asimismo, la entidad manifestó sus disculpas a los vecinos y usuarios por las molestias temporales que estos trabajos puedan ocasionar en la circulación diaria, agradeciendo la comprensión comunitaria mientras se ejecutan las mejoras en la infraestructura.

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La intervención forma parte del plan de mantenimiento que lleva adelante la empresa estatal con el objetivo de optimizar la prestación del servicio sanitario en la zona urbana de Luque.