San Juan Bautista: proyectan recuperar cancha de básquet ubicada en predio militar

Un grupo de jóvenes que practica básquet, acompañados por la Junta Municipal de San Juan Bautista, Misiones, impulsan una campaña para recuperar la histórica cancha de básquet ubicada dentro del predio de la Segunda División de Caballería.

El espacio tiene más de 30 años y continúa siendo utilizado pese a las malas condiciones.

La iniciativa busca reunir firmas de jóvenes, padres de familia y ciudadanos en general para respaldar un nuevo pedido al Ministerio de Defensa. El objetivo es conseguir la autorización para suscribir un convenio que permita realizar mejoras en el lugar.

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El concejal Manuel Morínigo (ANR-HC) explicó que desde hace más de un año vienen gestionando alternativas para concretar la recuperación del espacio deportivo.

“Estamos apelando a la autorización del Ministerio de Defensa para que se pueda firmar un convenio y, a partir de ahí, empezar a buscar los recursos”, señaló.

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El edil recordó que la Junta Municipal ya declaró la cancha de interés distrital y zona de fomento del deporte. También mencionó que el año pasado se solicitó el convenio, pero la respuesta fue que el predio podría ser utilizado para estacionamientos o la construcción de pabellones.

“De eso ya pasó más de un año, no hubo ningún avance de obra, y nosotros volveremos a enviar otra nota de reconsideración”, sostuvo Morínigo.

El objetivo es que el histórico espacio siga siendo utilizado por los jóvenes y pueda convertirse nuevamente en un escenario deportivo adecuado para la comunidad de San Juan Bautista.